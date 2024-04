Nova edició del DAMA Festival Dénia d’arts de carrer/moviment/acció

Per segon any consecutiu el DAMA Festival Dénia d’arts de carrer/moviment/acció (abans ‘Dansant a la Marina’), amplia els continguts i dona cabuda a noves disciplines artístiques que ompliran els carrers i places de la ciutat de dansa, circ, performances, moviment i acció.

El festival està organitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Dénia sota la direcció artística d’Isabela Alfaro, directora del Festival de Dansa Circuito Bucles en València; directora de Frágiles Danza, distribuïdora i productora d’arts escèniques; ballarina professional i docent en la Universitat de València. I compta amb el suport de la Diputació d’Alacant.

El DAMA Festival Dénia naix de l’interés de la Regidoria de Cultura de promocionar i difondre la dansa contemporània i de presentar a la ciutat i la comarca una oferta cultural innovadora i adreçada a tots els públics.

El DAMA 2024 es desenvoluparà el dissabte 4 de maig, entre les 11.30 i les 20.30 hores, en diferents espais urbans a l’aire lliure, avançant d’aquesta manera la programació estival i creant un circuit ideal per a fer el recorregut i gaudir de tots els espectacles. El fet de treure la dansa al carrer facilita el diàleg entre els ballarins i ballarines i el públic, un dels objectius del festival.

Els espais on es desenvoluparà el festival son el carrer del Marqués de Campo (1r tram), d’11.30 a 14 hores i de 17.30 a 18.30 hores, i la plaça del Consell, on tindran lloc, entre les 19 i les 20.30 hores, les actuacions que tancaran el DAMA 2024.

Calles en danza (y baile) en Dénia / Levante-EMV

La programació d’enguany inclou cinc espectacles professionals de dansa i circ, una activitat participativa de dansa urbana i una mostra en què participaran quatre escoles i col·lectius de dansa de Dénia. Ací la podeu vore amb detall:

11.30 h - Carrer del Marqués de Campo

Taller Me encanta bailar, pero se me da fatal. Col·lectiu Dánzate.

Expliquen des del Col·lectiu Dánzate: “Me encanta bailar, pero se me da fatal” és una frase que hem escoltat en boca de moltes persones quan els diem que som ballarines o que ens dediquem a la dansa. Esta frase és el punt de partida de la nostra acció guiada i participativa on analitzem i qüestionem la pròpia frase i pretenem descobrir per què si t’encanta ballar no balles i què és ballar bé o ballar fatal.

Acció participativa per a persones de 0 a 99 anys.

Duració 60 minuts

12.30 h - Carrer del Marqués de Campo

Espectacle de flamenc. Cu cú. Ángela Carbajo & Rosa Sanz

Distància, velocitat i temps.

Mesures de trobada entre persones.

La vida és una mesura, el temps una constant sabuda com a inexorable a una celeritat imposada o elegida, la velocitat implica la direcció del moviment, i la distància?; la distància és delimitada per la pròpia persona, variable que cadascú ha de buidar.

Cu Cú combina dansa, interpretació́ i text per a impulsar-nos a reflexionar sobre la mesura que la persona pren davant la vida i especialment cap a la vida feta realitat: una altra persona en el present.

Les trobades, les mirades, l’enfrontament, la identificació, la connexió, es converteixen en mudances i moviments que passen a un temps en l’espai creat com a part de ser éssers socials que viuen incessables, fugaços i amb distàncies relatives respecte a les relacions establertes.

Cu Cú promou una reflexió i identificació activa del propi públic davant l’ara com a trànsit constant vital.

Duració 30 minuts

13.00 h - Carrer del Marqués de Campo

Dansa contemporània. Tròpic. Cia. Marroch

Tròpic prové del llatí tropĭcus, i este del grec τροπικός que significa volta. Queda’t amb eixa paraula, “la vida dona voltes”, “tornada a començar”, “quan dius que estàs de tornada de tot, és que no has anat a cap lloc”, “quan el ximple va, ja de tornada el llest està”…

Tot és cíclic, una volta a la terra sobre si mateixa en 24 hores, les estacions de l’any comencen, acaben i tornen a començar. La dona és cíclica, la lluna també. La societat és cíclica, els patrons familiars, les generacions culturals, la política, les crisis, les guerres, la VIDA.

Tot és cíclic, tot dona voltes, tot és Tròpic.

Millor espectacle d’arts de carrer – Premis AAEE Valencianes (IVC) 2023

Premi a la Cultura Alacantina Miguel Hernández 2023 en la categoria de «Innovació a través de les tecnologies» (Diputació d’Alacant)

Duració 30 minuts

17.30 h - Carrer del Marqués de Campo

Vorágine. Insomnia Nuevo Circo

Una voràgine pot ser un remolí de gran força en l’aigua per l’acció de l’aire o també una mescla de sentiments molt intensos. En la proposta d’Insomnia Nuevo Circo es donen totes dues en major o menor mesura.

Comencen manipulant l’objecte, la maça, acompanyats per un ritme senzill, bàsic, constant, que els permet passar de moviments aparentment senzills ajustats al mateix temps que marca el so fins a dur a terme xicotetes variacions, sempre amb el risc d’estar jugant amb la gravetat, l’aire i la possible caiguda de la maça. Entre els dos, amb els seus cossos en continu moviment, que es va intensificant alhora que es van sumant maces que volen per l’aire de mà a mà, van alimentant eixa voràgine que ens permet gaudir d’una proposta de gran neteja en la seua execució.

Duració 20 minuts

18.00 h - Carrer del Marqués de Campo

Dansa Contemporània. Umbra. Walter Marín & Ainoha Aparicio

Existeixen tantes nits com dies, i cadascuna dura el mateix que el dia que ve després. El coneixement de la teua pròpia foscor és el millor mètode per a fer front a les tenebres d’un altre.

Aquest duet jove valencià ens interpreta una bella i poètica proposta de dansa contemporània.

Duració 20 minuts

18.45 h - Plaça del Consell

Escoles de dansa de Dénia:

Escola de dansa Patricia Sentí

Escola de dansa Babylon

Associació Pas de Quatre

Col·lectiu Es Mov

Duració 60 minuts

19.45 h - Plaça del Consell

Indala. David Vento Dance Theatre

Indala és una peça de dansa interpretada per tres ballarins que conjumina diferents disciplines i llenguatges com la dansa contemporània, el breaking, l’art circense de la cyr wheel i el teatre físic.

Proposa un recorregut escènic en el qual es descobreix a l’ésser humà en les seues formes primitives i contemporànies, la influència dels ritus en la transmissió de missatges de caràcter social i com estos constitueixen una defensa instintiva del propi ser enfront del desenvolupament unilateral de la intel·ligència i el seu influx antisocial.

1r Premi en el Certamen Internacional Urban FACYL de Salamanca

1r Premi en el Certamen de joves creadors de l’Ajuntament de Madrid

Duració 20 minuts.

El Festival disposa d’una web pròpia, https://festivaldama.com, on es pot consultar i ampliar tota la programació d’enguany i alhora es pot consultar la seua història, iniciada l’any 2018.