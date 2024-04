El grup de percussió més gran del món arriba a Ondara

Membres de la Corporació Municipal d’Ondara, encapçalats per l’alcalde en funcions, Jordi Dominguis, han rebut aquest matí a l’ajuntament al grup Olodum, considerada la banda de percussió més gran del món. La recepció oficial s’ha realitzat al saló de plens, on Jordi Dominguis, en nom de la corporació, els ha donat la benvinguda a Ondara, i els ha fet lliurament d’un obsequi commemoratiu de la seua visita al poble; consistent en una placa amb escultura de la Plaça de Bous. També el director del festival Arerê, Albert Llobell, que actuava d'intèrpret amb els membres del grup, els ha volgut obsequiar amb un detall de la seua participació en aquest festival.

L'obsequi que l'alcalde en funcions ha lliurat al grup / Levante-EMV

Cal destacar que Olodum és un dels principals protagonistes del Festival Arerê, el festival internacional de cultura Afro-brasilera i al voltant del món del tambor, que se celebra des de hui divendres 5 fins al diumenge 7 d’abril a Ondara (a l’Edifici del Prado, la Plaça de Bous i voltants). Aquest festival compta amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara. El festival tindrà actuacions com les d’Olodum, Afrosideral, Pan de Azúcar o Carimbolada Soul. També es realitzaran dos passacarrers amb la participació d’una gran quantitat de músics; el dissabte a les 19 hores des de la Plaça Picornell fins a la Plaça Vicent Andrés Estellés, i el diumenge a les 13 hores des de la Plaça del País Valencià fins a la Plaça de Bous.

Un tros del cor de Salvador de Bahía

La banda Olodum (que compta amb una participació molt nombrosa), els integrants de la qual han sigut rebuts hui a l'Ajuntament, ha portat un tros del cor de Pelourinho (Salvador de Bahía) al festival Areré a Ondara, amb un únic espectacle a Espanya programat per a demà dissabte 6 d'abril a les 23 hores a la Plaça de Bous. Creat com una alternativa als festejos dels negres en la ciutat de Salvador, el grup Olodum és una referència de la cultura afrobrasilera, ajudant a difondre-la en països de tots els continents. En Bahía, fins a la dècada de 1970, els grans grups de carnestoltes eren formats, majoritàriament, per blancs. Per a assegurar la seua participació en la festa i afrontar el racisme, les comunitats negres van començar a establir els seus propis grups. Però cap d'ells arribaria a la projecció nacional de l'Olodum, creat en 1979 en el barri de Pelourinho. Allí, els negres de Bahía van transformar la música, la religió i el llenguatge en expressions de resistència. En reunir tots aquests elements, l'Olodum va sorgir com un projecte cultural i polític per a combatre el prejuí. Hui, els seus integrants han sigut rebuts i homenatjats a l’Ajuntament d’Ondara.