Els restaurants en els quals es pot menjar un bon arròs amb fava al Poble Nou de Benitatxell

La fava poblera cobra protagonisme la propera setmana al Poble Nou de Benitatxell. El municipi li dedica un festival al seu producte estrela, el Mitjafava Fest, i entre les activitats de la seua programació destaquen les Jornades Gastronòmiques de la Fava.

Des del dimarts 16 i fins al divendres 19 d’abril, cada dia, un restaurant del municipi prepararà un menú especial amb un plat d’arròs amb fava com a protagonista. El més típic al Poble Nou és l’arròs amb fava pelà, un arròs melós bastant espès pel midó de la fava que es cuina amb les faves seques i pelades (d’ací el seu nom) i que és característic d’uns pocs pobles de la Marina Alta com Benitatxell, Xàbia o Jesús Pobre. Antigament, es cuinava per a mig dia i es guardava un plat per a la nit, quan els llauradors que treballaven de sol a sol tornaven a casa i menjaven “de recapte”.

Los restauradores junto a la concejala Maite Roldán y el alcalde / Levante-EMV

Les jornades gastronòmiques les encetarà el bar La Trillaora (telèfon de reserva: 647 60 67 84) el dimarts 16, seguirà el Restaurante La Cumbre (96 649 32 13) el dimecres 17 i El Raconet de Celeste (662 40 51 52) el dijous 18, i tancarà el bar Ca Toni Mònica (96 649 36 36) el divendres 19. Per tal d’assegurar un correcte servei, és necessària la reserva prèvia.