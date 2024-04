L'Hospital de Dénia, finalista al premi MAPBM per les seues bones pràctiques en la gestió de sang

L'Hospital de Dénia acaba de rebre el premi MAPBM (Maturity Assessment Model in Patient *Blood Management) per les seues bones pràctiques en la gestió de la sang.

El Servici d'Hematologia ha destacat la importància d'este guardó, ja que suposa un reconeixement al treball de tot l'equip de l'Hospital de Dénia, des dels professionals del Servici de Transfusió fins als metges, infermeres i personal que atén els pacients.

"Este premi ens motiva a continuar treballant per a millorar encara més la qualitat de l'atenció sanitària que oferim als nostres pacients i optimitzar els recursos sanitaris", ha assenyalat Ana Abad, responsable del Servici de Transfusió en el centre denier.

El reconeixement MAPBM avalua la maduresa dels sistemes de gestió de la sang als hospitals per a millorar la sang del pacient abans, durant i després de la cirurgia, mitjançant l'aplicació de les anomenades pràctiques PBM (Patient Blood Mangement), aconsellades per l'OMS.

Estos protocols es fonamenten en tres pilars, com són el tractament de l'anèmia prèviament a la cirurgia, l'ús de fàrmacs per a reduir el sagnat durant la intervenció i la utilització d'una transfusió adequada, en indicació i en quantitat. Per a això, es tenen en compte aspectes propis del pacient, com són el seu historial mèdic i les seues necessitats específiques.

Per a aplicar els programes PBM és necessari disposar d'una estructura organitzativa adequada, que va des dels sistemes d'informació, la formació del personal que transfon o una sèrie de protocols específics. Al que cal sumar una metodologia d'avaluació d'estes pràctiques que ajude a desenvolupar la millora contínua.

El projecte MAPBM aconseguix enguany la seua desena edició i en ell participen 52 centres sanitaris de tota Espanya. L'Hospital de Dénia ha obtingut una excel·lent puntuació en els diferents apartats, la qual cosa demostra el seu compromís amb la seguretat del pacient i la seua ferma aposta per millorar la qualitat assistencial en transfusió sanguínia.