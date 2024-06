Arriba el ZorraFest: l'apoteosi de Nebulossa a Ondara

La història d'amor d'Ondara amb Nebulossa no ha acabat. Ahir es va presentar a l’Ajuntament d’Ondara el Primer ZorraFest, el nou festival apadrinat pel grup ondarenc Nebulossa; el primer concert de Nebulossa en la seua població natal «per a reivindicar el zorrisme», que comptarà amb les actuacions de Varry Brava, Sofía Coll, Almácor, Vania Vainilla, Sharonne i les Pussy Drag Dolls (a més dels propis Nebulossa); i tindrà lloc a la Plaça de Bous d'Ondara el dissabte 22 de juny des de les 18 hores. Ahir es va presentar aquest esdeveniment a l’Ajuntament, amb els Nebulossa, Mery Bas i Mark Dasousa, acompanyats per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i els regidors i regidores de l’Ajuntament d’Ondara Raquel Mengual, Àngels Grimalt, Miguel Gomis, Lluís Fornés i Jordi Dominguis.

Segons ha anunciat l’Alcalde, José Ramiro, l’Ajuntament d’Ondara ha signat un conveni de col·laboració per a la celebració del festival ZorraFest pel grup musical Nebulossa. Les entrades per aquest festival es poden adquirir de forma presencial a l’Espai Jove Nebulossa d’Ondara, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 16 a 20 hores.

El conveni signat per l’Ajuntament té com a finalitat la celebració d’una actuació musical o festival denominat Zorrafest, organitzat, gestionat i interpretat pel grup musical l Nebulossa -representant d’Espanya en el Festival d’Eurovisió de 2024-, el dia 22 de juny de 2024 en la Plaça de Bous d’Ondara; el qual tindrà la participació i col·laboració de l’Ajuntament d’Ondara. L’objectiu és que part de la promoció artístic-musical del grup Nebulossa tinga lloc al municipi d’Ondara de manera que aquesta fomente i difonga el nom, la imatge i done publicitat al municipi a nivell nacional, i realce el nivell de qualitat de l’oferta cultural i artística que promou l’Ajuntament, a part dels beneficis indirectes en matèria de turisme i promoció econòmica en general. El festival estarà gestionat i organitzat íntegrament per Nebulossa, mentre que l’Ajuntament d’Ondara cedeix gratuïtament les instal·lacions de la Plaça de Bous per a realitzar l’actuació, i es farà càrrec de la seguretat de l’esdeveniment a través de la Policia Local (i altres cossos de seguretat si fóra necessari) i servei de Protecció Civil; i disposarà de la cobertura del servei d’ambulàncies corresponent. També farà una aportació econòmica, modulable en funció dels resultats de la recaptació obtinguda per la venda d’entrades (amb més de 3.000 entrades venudes, no hi haurà aportació econòmica municipal).

Ondara, seu d'Eurovisió

Així, Ondara serà ‘seu’ d'Eurovisió per un dia, i la plaça de Bous acollirà un nou festival de música per a tots els públics, que aposta per la diversitat, la diversió i el talent valencià. La idea és replicar l'experiència viscuda per Nebulossa i la seua banda en la final d'Eurovisió i fer viure al públic assistent les mateixes emocions que hagueren sentit acompanyant a la banda a Malmö. Això sí, rodejats d'altres artistes amics. El Festival se celebrarà el dissabte 22 de juny en la Plaça de Bous d'Ondara. Varry Brava, Sofía Coll, Almácor, Vania Vainilla, Sharonne i les Pussy Drag Dolls acompanyaran al duo Nebulossa en el seu concert. Els artistes convidats al ZorraFest interpretaran tres o quatre èxits del seu repertori en diferents formats, des del trio de Varry Brava a les actuacions drags de Sharonne o Vania Vainilla. A més de l'aparició dels artistes convidats en el xou, el ZorraFest comptarà amb sortejos i l'animació de les Pussy Drag Dolls, els DJs Lauder i Griego; barres, foodtrucks i, una botiga de marxandatge oficial de la banda. Igual que el duo ondarenc, molts dels artistes invitats al primer ZorraFest han participat prèviament en el Benidorm Fest, amb la qual cosa l'esdeveniment comptarà amb un pretès toc eurovisiu. En aquest sentit, no es tracta d'un festival a l'ús, sinó d'una gran festa amb artistes invitats de luxe, DJs, sortejos i divertides performances que faran del ZorraFest una experiència irrepetible.

Els preus de les entrades són els següents: Entrada Anticipada en Pista: des de 23 euros. Entrada Anticipada en Grada (seient lliure per ordre d'arribada): des de 16 euros. Entrada per a Menors: preu únic de 10 euros. Menors de 12 anys: gratuït.