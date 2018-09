La presentación del nuevo libro de la escritora Ana Hernandorena llega al Port

Ana Hernandorena presenta su nuevo libro «Bajos los cerezos de Saitama» en el Casal Jove del Port de Sagunt. La cita tendrá lugar esta tarde a las 19.30 horas y la autora contará con la participación de la editora y directora de El Tintero Editorial, Yolanda Barambio; la matrona y ginecóloga del Hospital de Sagunt, Mª Dolores Estellés, y la psicóloga y cofundadora de la Asociación Tempo, Ester Corella.

Asimismo, tras la presentación se llevará a cabo un coloquio que tratará sobre la muerte perinatal y su duelo en el que participarán especialistas en el tema.

La escritora explica que «no se trata de un libro de autoayuda, es una novela optimista y vital, es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando ocurrió la muerte de mi hijo». La autora lo escribió porque «llegaba el aniversario de la muerte» de su hijo, que perdió a las 37 semanas de gestación. «Se me estaba olvidando su cara y no quería olvidarlo, ni a él ni todo por lo que pasamos», manifiesta.

La autora declara que cuando sucedió se sintió «incomprendida y sola». Por ello, argumenta: «No encontré Literatura ni otras vivencias similares en las que refugiarme». Por este motivo, afirma que si «esta novela puede ayudar a otras personas que pasen por una situación parecida», se da por «satisfecha».