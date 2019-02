Ariño matiza que la anulación del acto de hoy "evitará malentendidos"

El concejal de Medio Ambiente de Sagunt, Enric Ariño, ha querido matizar sus declaraciones respecto a la suspensión del acto de esta tarde donde se iba a presentar la plataforma Morvedre Aire Net y él iba a intervenir, junto al director general Joan Piquer, para explicar las acciones emprendidas desde el ayuntamiento y la conselleria para controlar mejor la calidad del aire.

Aunque esta mañana justificaba esta anulación "dado el ambiente de crispación que se ha generado con la convocatoria y con el objetivo de evitar enfrentamientos entre vecinos", esta tarde ha querido explicarse mejor y eliminar esta referencia a la "crispación" y los "enfrentamientos".

Según aseguraba a Levante-EMV, "en mis declaraciones anteriores no he sabido expresar bien lo que quería decir". "Para mí lo importante es dejar claro que el acto tenía un ánimo informativo, no electoralista. Así que, para evitar malentendidos y tensiones, como hoy no se daba el clima adecuado, mejor buscaremos otras alternativas para trasladar la acción pública. Nosotros, desde el ayuntamiento y la Generalitat, estamos trabajando en dar solución a las quejas vecinales por el polvo y por la contaminación en general", decía sin llegar precisar si el acto previsto para hoy se prevé convocar más adelante, aunque sea sin la plataforma.

"Eso ahora mismo no lo sé. Lo que sé es que seguiremos trabajando en la misma línea que ahora para atender las demandas ciudadanas que nos llegan están llegando por diversas vías", decía.