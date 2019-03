La banda local Dawn of Extinction estrena disco en el Port de Sagunt

La banda de heavy metal local, Dawn of Extinction, presentará nuevo álbum este sábado en un concierto en el Casal Jove a partir de las 19 horas. Compartirán escenario con el grupo de Ciudad Real, River Crow.

Con el título Welcome to the new century, slaves, Cristian, Marcos, Dani y Alexis vuelven tras su primer disco, Rebirth of hate, a poner en pie a todos sus seguidores en un concierto cuya entrada será gratuita hasta completar aforo.

Este grupo nacido en el Port de Sagunt nace en 2013 a raíz de unas composiciones más agresivas de su vocalista y guitarra, Cristian, que le llevan a plantear a su hermano y guitarra del grupo, Dani, un nuevo proyecto donde puedan exprimir sus influencias del death metal, trash metal y metalcore en todos los aspectos.

Más tarde, se unirán Jorge y Marcos. Juntos crearon la primera formación y lanzaron, en 2015, su primer sencillo titulado Apocalypse y en 2017 su primer álbum con el que giraron por la Comunidad Valenciana. En enero de 2017 Jorge dejó la banda y le sustituyó Alexis a la batería, con quien la banda conformó la primera gira nacional.