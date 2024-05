Sagunt celebra el Día Mundial de Comercio Justo con decenas de actividades

Bajo el lema “El Comerç Just fa que tothom es trobe bé” el Camp de Morvedre se unirá a la celebración del Día Mundial del Comercio Justo con un programa de actividades durante todo el mes de mayo, organizadas por la ONGD de Comercio Justo La Tenda de Tot el Món, en colaboración con la Regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Sagunt.

Con este mensaje las organizaciones de Comercio Justo alertan de las condiciones de trabajo abusivas, los precios muy por debajo de costes, los salarios míseros, la explotación infantil o la deforestación que se esconden detrás de productos tan cotidianos como la ropa, el café o los artículos de cuidado personal. Todos ellos tienen en común la desigualdad en el reparto de beneficios a lo largo de su cadena. Ante ello, recuerdan a las personas consumidoras que los productos de Comercio Justo garantizan los derechos laborales y humanos y respetan el medio ambiente. Por otro lado, ante la cercanía de las elecciones europeas, las organizaciones de Comercio Justo reivindican a los partidos candidatos al Parlamento Europeo una directiva ambiciosa que responsabilice a las empresas de sus impactos negativos en cualquier lugar del mundo donde se realice su producción.

Conocer el Comercio Justo en primera persona

La actividad principal será este viernes 10 de mayo a las 19:00h en la-tenda, con la presencia de Exolina Aldana, pequeña productora de café y cacao de comercio justo, y presidenta de la cooperativa César Augusto Sandino de Nicaragua, integrada en Cecocafen.

Exolina vive y trabaja en la comunidad Tuma-La Dalia, en la región de Matagalpa al norte de Nicaragua. Contará a través de su experiencia las problemáticas a la que se enfrentan las personas que se dedican al cultivo de café y cacao, la situación de la mujer, los efectos del cambio climático, el descenso de la producción, y también los impactos positivos que han supuesto para su comunidad la incorporación al Comercio Justo.

Exolina, cuya presencia ha sido gracias a Alternativa3 y LaCoordi de Cataluña, no es la primera vez que visita Sagunt, en septiembre de 2010 ya hizo una charla en la EPA Miguel Hernández, en el proceso participativo para la creación de Cafè Morvedre, producto de Comercio Justo identificado con la comarca que en diciembre ya hará 15 años.

Al finalizar daremos lectura al Manifiesto por el Día Mundial del Comercio Justo y celebraremos los 26 años de la-tenda con un aperitivo de Comercio Justo.

Actividades

También del 8 al 24 de mayo podrá visitarse en el Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt la exposición #MésComerçJustMésODS, donde se visualiza como el Comercio Justo a través de sus 10 principios contribuye de manera decisiva al avance de la Agenda de Desarrollo 2030, y comparte con ella no solo su finalidad sino también su perspectiva integral y la necesidad de crear alianzas.

Esta exposición producida por la-tenda a partir de una propuesta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo cofinanciada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha contado con la colaboración del Ajuntament de Sagunt y AVIVA Sagunt.

Se empezará a ejecutar en este mes de mayo el proyecto “Teixint Comunidat. Conte a conte”, en colaboración con la Coordinadora Valenciana d’ONGD y Caixa Popular. Se repartirá en 40 colegios la bolsa con los cuentos “Els colors de la nostar pell”, “C de cacau” y “Reflex”, junto a la guía didáctica para trabajar el comercio justo y los valores de la solidaridad, la justicia y la multiculturalidad en las aulas.

Y en el IES Jaume I de Sagunt se seguirá trabajando en colaboración para el desarrollo del proyecto APS (aprendizaje-servicio) en Comercio Justo con los grupos de 2º ESO durante este curso escolar.

También habrá jornadas festivas para celebrar el Día Mundial del Comercio Justo junto a las organizaciones de Comercio Justo de la Cvongd y otras iniciativas de activismo y consumo responsable y transformador de la Comunitat Valenciana. Juntas y trabajando en red, hacemos un llamamiento al tejido asociativo y empresarial para trabajar conjuntamente por un modelo de consumo que reduzca las crecientes desigualdades locales y globales.

Sin olvidar una cita obligada anual en este mes en la UJI de Castellón, en la XI Setmana pel Comerç Just, será el día 16 con un puesto de información, venta y degustación, una cata de chocolates de comercio justo y la exposición “Empoderades, Dones del Comerç Just”.