Fue edil en Sagunt de la extinta Unión Valenciana hace 20 años. Tras un largo paréntesis en política, ahora lidera la lista de Ciudadanos y lleva al portavoz del partido de número 2.

Fue edil en Sagunt de la extinta Unión Valenciana hace 20 años. Tras un largo paréntesis en política, ahora lidera la lista de Ciudadanos y lleva al portavoz del partido de número 2.



¿Qué le ha llevado a volver a la primera fila de la política local en Sagunt?

Tengo vocación política, y ahora se dan las circunstancias y el momento para gobernar esta preciosa ciudad con dedicación y experiencia, para sacarla del parón que sufre.

¿Qué es lo que menos le gusta de la política que ha hecho hasta ahora el cuatripartito?

Me da la sensación de que tanto unos como otros están obsoletos y lo que menos me gusta del gobierno actual son las pocas ganas de trabajar.

¿Qué cree que usted y su partido pueden aportar?

Experiencia, capacidad de trabajo y el convencimiento de poder dar una imagen al exterior de limpieza, de un lugar digno para vivir y trabajar.

Dígame por favor brevemente en qué se diferencia Ciudadanos de otras opciones políticas de Sagunt?

Ciudadanos es el centro político con una gestión para todo el mundo sin exclusiones.

¿Con quién se ve pactando en Sagunt?

Posiblemente con las formaciones más cercanas a nosotros, y que tengan como objetivo el empeño en el trabajo y sacrificio que la ciudad se merece.

¿Tendría problemas con llegar a un acuerdo de gobierno con el PSPV?

El PSPV de Darío es un grupo sin experiencia, pero siempre que respetase nuestro modelo de ciudad, podrían sumarse a nuestro proyecto.

¿Y con Compromís?

Totalmente imposible, somos saguntinos, porteños, valencianos y españoles. Y Compromís solo sueñan con unos hipotéticos países catalanes.

¿Y con IP? Porque imagino que con el PP no tendría problemas?

I.P. no tiene viabilidad y no se justifica su razón de ser, no obstante para gobernar y sumar en nuestro modelo de ciudad global, podrían sumar. Depende de ellos.

¿Pactaría con Vox?

Sinceramente y con todo el respeto, creo que no llegarán a tener representación, llegado el caso, y como siempre, depende?

¿Hay alguna iniciativa que destacaría de su programa?

Hay un problema muy grave en Sagunto y en el Puerto. Para el núcleo de Sagunto pensamos en un macro parking elevado sobre el río Palancia, y en el núcleo del Puerto habilitar varios terrenos públicos para aparcamientos.

He visto en su programa que aboga por continuar el proyecto para que Sagunt sea Patrimonio de la Humanidad, un proyecto impulsado por Compromís?

Este es un proyecto y una ilusión compartida por todos. No olvidemos que fue el diputado Jose Maria Chiquillo, representante oficial de España en la Unesco Ruta de la seda quien la presentó en el congreso y apoyada por unanimidad. El éxito de esta iniciativa será la fortaleza de la candidatura de Sagunto.

A nivel interno, ¿ya da por acalladas las críticas que surgieron cuando se impuso la lista que encabezaba usted frente a la liderada por el actual portavoz municipal, Raúl Castillo?

No lo considero ninguna crítica, los puntos de vista son muy respetables, porque la disciplina de partido está por encima de los intereses personales.

¿ Ya tiene más química con Castillo desde que finalmente le integró como número 2?

Raúl Castillo ha trabajado todo lo que ha podido en esta legislatura, y ahora sencillamente Cs se presenta para gobernar con todo el convencimiento. De lo contrario me quedaría en mi puesto de trabajo en la empresa privada.