EL CAMÍ JA S'HA CONSOLIDAT

a ra prop de quatre anys, l'actual alcalde i candidat a l'alcaldia de Sagunt per Compromís, Quico Fernández, em va oferir treballar a l'Ajuntament de Sagunt com assessor de Cultura per a llançar el projecte Patrimoni de la Humanitat. I la veritat és que, com molts de vosaltres sabeu, la meua implicació amb el patrimoni local com a periodista i escriptor ve de molt lluny.

No podia, per tant, deixar d'afrontar un repte tan apassionant com el que em proposava Quico Fernández. Un repte molt difícil, no cal dir-ho, que únicament podia afrontar amb treball, experiència, constància i un gran esperit resolutiu. I l'ajuda, per descomptat, de tot el magnífic departament de Cultura de l'Ajuntament, amb el seu regidor José Manuel Tarazona i el tècnic Albert Forment al capdavant.

En una primera fase, vam treballar molt per convertir el projecte en un procés participatiu de tots els col·lectius locals amb la creació del Consell Assessor del Patrimoni de la Humanitat. Estic molt agraït i vull donar les gràcies a tots els col·lectius per la seua implicació i el gran suport que he rebut des del primer moment. Tan important era el camí com la finalitat. El procés havia de ser un camí de cohesió, participació i autoestima.

Vam començar amb les «Converses a la Via del Pòrtic», un cicle de conferències amb la intenció d'establir un full de ruta per a començar a treballar. Les Corts Valencianes van declarar a Sagunt com a Capital Valenciana de la Romanització, una iniciativa de Teresa Garcia. Vam comptar amb l'ajuda escenogràfica de Saguntum Civitas i després vam llançar amb este mateix col·lectiu el Festival de Recreacions Històriques «Saguntum Invicta».

L'exdirector de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, ens va donar suport en un vídeo que vam fer públic. També el Consell Valencià de Cultura va celebrar a Sagunt un ple per a recolzar la nostra iniciativa. Fins i tot la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats, a proposta de José María Chiquillo, ens va mostrar per unanimitat el seu suport. La projecció de Sagunt començava a fer-se realitat. Un punt molt important: totes les iniciatives que hem proposat han sigut aprovades en el ple municipal per unanimitat de tots els grups polítics de l'Ajuntament.

«Descobreix el teu patrimoni» va ser una escomesa que tenia com a objectiu realitzar visites guiades gratuïtes per a donar a conéixer el patrimoni local. Potenciàrem els «Ludi Saguntini» entre la ciutadania i implicàrem al món literari valencià en el projecte amb l'antologia «Entre la pedra i el ferro». Hem ajudat i col·laborat amb el Centre Arqueològic amb el cicle de conferències «La ciutat ibèrica» i amb el Col·lectiu pel Patrimoni amb «Dibuixa el teu patrimoni». Vam espentar, amb el departament de Cultura, un altre projecte també molt rellevant: els actes culturals amb motiu dels Cent Anys de la Siderúrgia del Port de Sagunt.

Cal destacar també la jornada dedicada a «La ciutat islàmica», en col·laboració amb el Centre Islàmic La Pau del Port de Sagunt. I com a Civitas Amabilis que som, segons la proposta de Capital Cultural Valenciana presentada pel regidor de Cultura, José Manuel Tarazona, vam dedicar, a iniciativa del Centre Arqueològic, unes conferències dedicades a «La ciutat jueva».

L'any passat celebrarem la segona edició de la Universitat d'Estiu «Sagunt. Patrimoni de la Humanitat», organitzada per la Universitat de València amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Diputació de València. Hem d'agrair la participació de les universitats valencianes, especialment la de València de la mà de la professora Ester Alba i el vicerector Jorge Hermosilla. Ja hem iniciat la redacció de l'expedient que els pròxims anys presentarem davant la UNESCO.



Tres rutes internacionals

Finalment, hem aconseguit formar part de tres rutes internacionals importantíssimes: dos del Consell d'Europa i una de la Comissió Europea: la dels Fenicis/Camí d'Anníbal, la del Patrimoni Industrial i la Xarxa de Jueries.

Entrar a la Xarxa de Jueries -no ha sigut gens fàcil- i que el nostre barri jueu represente el llegat cultural sefardita en el món ha sigut motiu d'un gran orgull per a mi. I el Consell del Patrimoni Històric de l'Estat ha seleccionat la nostra proposta per a presentar-la a Brussel·les per a obtindre el Segell de Patrimoni Europeu. La legislatura s'acaba, i amb ella la meua funció com assessor d'alcaldia, però el camí ja s'ha consolidat. Un gran honor haver treballat per a la ciutat.