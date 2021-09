El Ayuntamiento de Sagunt va a seguir defendiendo ante la Dirección General de Costas lo que viene argumentando desde 2014 y ya le valió una victoria judicial en el Tribunal Supremo en 2018: Que el Malecón de Menera debe mantenerse como una zona de dominio marítimo-terrestre, por mucho que el propio Ministerio haya iniciado un nuevo deslinde que amenaza con dejar fuera esta pastilla situada en primera línea de la playa del Port, una propiedad privada de unos 70.000 metros cuadrados.

Técnicos de Costas se han desplazado hoy al lugar, para el acta de apeo de un deslinde que ha vuelto a levantar numerosas críticas en la ciudad pues, de salir adelante la opción del Ministerio, el ayuntamiento podría verse obligado a expropiar unos terrenos por los que la empresa propietaria, Prosagunsa, ya le exigió hace años 100 millones de euros.

El acto ha contado con la asistencia del alcalde, Darío Moreno, el concejal de Urbanismo y otros ediles del gobierno local, así como representantes de Agró y la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Poco después, el edil de Playas, Roberto Rovira y el concejal segregacionista Juan Guillén han dejado clara su rotunda posición en contra, como ya hiciera el edil de Urbanismo, Quico Fernández, el pasado mes de agosto, como adelantó entonces Levante-EMV. De hecho, este último ha dejado claro que "se va a seguir hasta el final" por lo que cree una medida "cobtra el interés general y el interés público".

El edil de Playas y coordinador local de Esquerra Unida, Roberto Rovira, también lo considera “una barbaridad y un atropello en toda regla hacia la ciudad de Sagunto y hacia los intereses públicos”.

Para el coordinador de EU, “todo este proceso no es nuevo; ya han intentado sacar el Malecón en otras ocasiones y ahora vuelven a la carga. Se trata de una nueva tomadura de pelo del Ministerio que, en lugar de defender los intereses públicos, se ha puesto del lado de la especulación urbanística”. Para Esquerra Unida, por tanto, "esta decisión atenta gravemente contra los intereses de la ciudad de Sagunto, en un nuevo intento de deslinde que ya se paralizó en los juzgados en 2018".

Para Rovira, "queda claro que tanto el Ministerio como la Demarcación de Costas lo que pretenden es volver a la delimitación que hicieron en 2014, en la que se beneficiaba claramente a la empresa propietaria de los terrenos. No se entiende, pues, que se haga caso omiso a esa sentencia del Tribunal Supremo y que se vuelva a un deslinde que ha quedado demostrado que el procedimiento fue ilegal. Igual que ha quedado demostrado que el Malecón es Dominio Público Marítimo Terrestre, por mucho que Costas y el Ministerio, con su nueva propuesta, pretenda lo contrario. Esos terrenos fueron ganados al mar por lo que, legalmente, no pueden ser excluidos del dominio público».

Según Rovira, "lo verdaderamente sospechoso de todo este asunto es que el deslinde se hace de oficio por parte del Ministerio puesto que la propia empresa interesada no lo ha hecho. Por tanto, ¿por qué se incoa un expediente de deslinde de oficio que atenta contra los intereses públicos cuando ni siquiera la parte privada lo hace? ¿Bajo qué intereses espurios se está moviendo el Ministerio? Huele muy mal la actuación de Costas y del Ministerio", afirma en un comunicado.

Desde Iniciativa Porteña se ha mostrado preocupación al considerar "que no se están activando desde el ayuntamiento todas las acciones posibles para parar una actuación que puede suponer un grave quebranto para los intereses municipales". Como apunta su edil Juan Guillén, le llama la atención el “ensañamiento y obcecación” de una institución pública como es Demarcación de Costas "en perseverar una y otra vez en sus intenciones, pareciendo que está más del lado de intereses privados que de intereses públicos. Y digo obcecación porque hay que recordar que este deslinde que ahora va a llevar a cabo es el mismo que Costas realizó en su día, pero que una sentencia judicial tumbó declarando que esos terrenos eran de dominio público marítimo terrestre. Y ahora erre que erre Costas vuelve a empezar, solo que “protegiendo”, es un decir, intereses privados". "Estamos hablando no solo de perder unos terrenos los del malecón con un potencial extraordinario para el uso público, si no también de un quebranto económico importantísimo para las arcas municipales. Habría que restituir los derechos urbanísticos sobre esos terrenos a los propietarios, bien con la posibilidad de construir edificios no sé sabe bien de qué altura, para beneficio de promotores inmobiliarios o bien expropiar esos terrenos, que la propiedad valoró en su momento en cien millones de euros", añadía.

Así, desde Iniciativa Porteña solicitan del alcalde, Darío Moreno, "una mayor implicación en resolver este asunto de consecuencias irreparables para los porteños, activando todas las líneas de acción posible, también la vía política".

Además de apoyar que el Ayuntamiento de Sagunt vaya a la vía judicial, desde IP no se descarta emprender otras acciones judiciales. "Pero también es cierto que hasta la fecha nada se ha hecho en el ámbito político, que es donde en muchas ocasiones se deciden estas cuestiones. No podemos olvidar que Demarcación de Costas pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica con un titular que se sienta en el Consejo de Ministros", opinaba Guillén.

Por eso, demandan al alcalde, "también del PSOE como el gobierno de España", que traslade al Ministerio "la extrañeza por el “ensañamiento” de Costas en los terrenos del malecón de Sierra Menera, volviendo una y otra vez a su propuesta inicial de privatizar unos terrenos que a fecha de hoy y en virtud de una sentencia judicial son del dominio público marítimo terrestre". También solicitaron que el alcalde pida una reunión con los responsables del Ministerio de Transición ecológica para exigir que se protejan los intereses públicos en esa zona de El Puerto, "con el aval además de una sentencia judicial", concluyeron desde la formación.

El edil de Urbanismo y portavoz de Compromís en el ayuntamiento, Quico Fernández, cree que lo ocurrido hoy "es una más en la larga lista de actuaciones incoherentes a lo largo de los últimos años por parte del ministerio. “No entendemos este empecinamiento de seguir en la misma línea que, además, estamos convencidos que van a perder de nuevo en los tribunales. Fueron nuestra tenacidad y nuestra rigurosidad los que permitieron demostrar, con catas geológicas a 4 metros y medio de profundidad, que, en la mayor parte del Malecón tenemos bajo arena y, por lo tanto, mar y, por tanto, forma parte del dominio público marítimo-terrestre de manera natural que no puede ser alienado. Esto es el que nos dio a razón por parte de la Audiencia Nacional. Ahora nos ponen, otra vez, a los pies de los caballos y nosotros tenemos que volver, de nuevo, a demostrar lo que ya habíamos demostrado de manera incontrovertible”, añade.

Junto a ello añade: “además, se da la circunstancia vergonzosa que hay otra parcela, que es del Estado, que está solapada con la presunta parcela de Prosagunsa que el Estado no está reclamando y que tiene una inscripción catastral previa. Lo que tendría que hacer el Estado, si actuara de manera rigurosa es ceder esta parcela al Ministerio de Medio Ambiente, incorporarla al dominio público marítimo-terrestre y preservar los intereses, ya no solo del Ayuntamiento de Sagunto sino de todo el Estado.”

Pretensiones especulativas

“No entendemos de qué manera se puede actuar contra el interés general y contra el interés público. Nosotros vamos a ir hasta el final en todas las acciones. Vamos a plantear, como ya anunciamos, este tema en el Congreso y allá donde sea porque, de una vez por todas, el Malecón quede fuera, podríamos decir, de las pretensiones especulativas y que, evidentemente, se reintegre como un espacio público y verde, que se redignifique, que además, se conecte perfectamente con todo el recinto portuario que se abrirá en la ciudad y creo que es una batalla que tenemos ganada. Pero, esto nos obliga, de nuevo, a un proceso que puede ser largo y que va a demorar más aún nuestros objetivos. Además, quiero agradecer, especialmente, la participación de miembros de Agró y de todos aquellos ciudadanos que hoy han estado presentes para demostrar la voluntad unánime de que el Malecón sea un espacio público y no un lugar para la especulación”, concluye Quico Fernández.