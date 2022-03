Los contagios vuelven a repuntar en Morvedre tras mes y medio de bajada

La sexta ola de coronavirus se resiste a abandonar el Camp de Morvedre. Así se desprende de la última actualización de datos de la Conselleria de Sanitat, que refleja un ligero repunte de la incidencia en la comarca, que pasa de los 284 casos por cada 100.000 habitantes durante los 14 días previos hasta los 295. De esta forma se pone fin a una tendencia a la baja que se inició a principios de febrero, cuando la tasa de positivos estaba disparada por encima de los 2.800, el nivel más alto durante toda la pandemia.

Varios municipios del Camp de Morvedre han visto subir esta tasa durante los últimos días y el más afectado ha sido Quart de les Valls, que ha pasado de 4 a 10 casos hasta volver al umbral de riesgo máximo de transmisión con una incidencia de 952 por cada 100.000 habitantes. Todavía más alta está en Estivella (1.878), donde esta sexta ola, especialmente en su recta final, está resultando más contagiosa que en el resto de la comarca.

Sagunt y Canet d’en Berenguer tampoco se han librado de este pequeño repunte de contagios recogido en la última actualización de datos, que también refleja aumento de la incidencia en Albalat dels Tarongers, Faura y Quartell, mientras que solo Alfara de la Baronia, Algímia d’Alfara, Segart y Torres Torres están libres de casos desde hace al menos 14 días. De esta forma y a falta de conocer si la semana fallera afecta a los positivos por covid, los casos detectados en el Camp de Morvedre desde que estalló la pandemia roza ya los 22.900.

Defunciones

Un aspecto que sigue siendo preocupante son las defunciones, ya que desde principio de año no ha habido semana en la que no se haya registrado al menos una muerte relacionada con la covid-19 en el Camp de Morvedre, siempre según los datos oficiales de Sanitat. De esta forma, las víctimas que se ha cobrado esta pandemia en la comarca desde su inicio ascienden a 240 personas.

