El assassinat de Sagunt

L’agricultura comarcal vivia un temps esperançador per les possibilitats del cultiu de la remolatxa. Des del mes de setembre, en les parcel·les de Vicente Gaspar, l’empresa Azucarera del Jiloca de la Compañía Indústrias Agrícolas havia plantat este producte amb èxit. El 12 de març en el Centro Vínicola es va celebrar una conferència informativa amb la presència del president de l’entitat Francisco Villar i del propietari de les terres Sr. Gaspar. Estaven acompanyats pel director de l’empresa el Sr. Zaldívar i el cap de cultius Sr. Sancho.

El futbol continuà sent notícia. Las Provincias el 19 de març relatava que l’equip Sporting Club del Puerto de Sagunt havia empatat contra el Torrente per dos gols. El Pueblo del 20 de març deia que el Saguntino CF s’havia enfrontat contra el Valencia. Van empatar per 0 gols. L’àrbitre fou ser el president del club.

El Magisterio Español anunciava el 20 de març que entraria com a mestra de l’escola pública del Port de Sagunt Jocasta Ruiz Aguilera. Provenia de l’escola de Gayanes on es trobava destinada des de l’any 1919.

Assemblea Forestal

La visita més destacada a la capital comarcal va estar realitzada per les persones inscrites en la XV Assemblea Forestal. Van tindre l’oportunitat d’acostar-se a «las ruinas y excavaciones de Sagunto y a los Altos Hornos de Canet» el 27 de març, tal com s’esmentava en el Diario de Valencia.

L’esdeveniment que va tindre un gran ressò en tot l’Estat fou l’assassinat del vigilant de la Siderúrgica ocorregut en la nit de l’1 al 2 d’abril. El seu nom era Pascasio Ansoategui Viguri. Tenia 34 anys. Era un mariner que per raons econòmiques exercia en eixe moment la professió de guàrdia. Estava estudiant aritmètica, com ho demostra el fet que en el lloc del crim se’n trobava un llibre. L’assassí va matar-lo amb un martell. L’assumpte es va posar en mans del jutge Emilio Girón. En uns dies, fou detingut Andrés Matoses Muñoz.

Empremtes digitals

El fet que quedaren marcades les empremtes digitals en la finestra va fer que se li considerara el culpable. En ser detingut, presentava unes ferides que pareixia que s’havien produit com a conseqüència de l’intent de la víctima de salvar-se de l’agressió. L’acusat era vidu, tenia tres filles i vivia amb la sogra.

L’Ajuntament de Sagunt va viure canvis en la seua composició. En el ple celebrat el 6 d’abril entraren els regidors de caràcter electiu Gaspar Moradillo, José Andamí i Fernando García. A més, foren incorporats Francisco Moros, Ramón Masiá, Luis Casanova i Joaquín Pérez com a membres corporatius.

Maquinària de Pittsburgh

L’eixida de la nova maquinària elèctrica per a la Siderúrgica de Sagunt des de Pittsburgh fou notícia en la premsa. S’hi va fer una gran cerimònia en el port americà per l’eixida d’una maquinària valorada en 500.000 dòlars. La Correspondencia de Valencià del 9 d’abril va escriure «Sagunto, la más grande fàbrica de acero del mundo».

En abril el Saguntino FC, va jugar contra l’equip Sueca FC, però, esta i unes altres notícies, formaran part del següent De cent en cent.

