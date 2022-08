La gran novetat de les festes patronals de Gilet és que estrenen un nou himne: «Gilet som una festa», una versió del conegut tema «Mediterránea» del grup valencià La Fúmiga, al que s’ha adaptat la lletra. De fet, la cançó sonarà abans de cadascun dels espectacles de festes en honor a la Verge de l’Estrella, que se celebren fins al 28 d’agost.

Per a l’edició de les festes d’enguany, les del segon centenari, s’ha preparat una programació molt diversa, que pretén que grans i menuts gaudisquen de les primeres festes de la nova normalitat. Un grapat d’actuacions musicals, monòlegs, sopars, representacions teatrals i moltes activitats infantils són els principals ingredients de l’agenda festera. A més a més, una volta finalitzades les festes, les celebracions s’allargaran, fins al 4 de setembre, amb els actes de la setmana taurina.

Festes molt diverses

Fa ja dies que ha arrancat la programació de festes però serà, a partir d’este cap de setmana, quan prenga força fins a la pólvora final del dia 28 d’agost. Esta nit serà el torn dels playbacks organitzats per la falla i, demà dissabte, es pararà la taula per sopar a la plaça i gaudir de l’actuació de Carlos Zanetti. Finalment, el diumenge 21 d’agost, després de sopar, serà el moment d’emocionar-se amb l’art dels músics de la Joventut Musical Verge de l’Estrella.

La pròxima setmana arranca amb el concurs de paelles i la festa «Carnavalia on tour», que tindrà lloc el dilluns 22 d’agost. Un dia més tard, el dimarts 23 d’agost, la pilota valenciana serà la protagonista amb una partida de galotxa al carrer Pare Gil Sendra i, a la nit, La Banda del Pirata Cojo amenitzarà la vetlada amb l’espectacle «La Gira Sabinera».

La diversió i les disfresses centren la programació festera del dimecres 24 d’agost, amb una doble cita. A les 20 hores, començarà la cavalcada de disfresses infantils i, a partir de les 23 hores, serà el torn de l’espectacular i esperada cavalcada de disfresses. El punt final de la jornada estarà protagonitzat per l’orquestra Montecarlo, que farà sonar els temes més actuals i els grans clàssics de sempre per ballar sense descans a la pista de ball fins a la matinada.

La vesprada de dijous estarà dedicada als més menuts, amb un parc infantil aquàtic —amb tobogán gegant inclòs—, un berenar infantil i l’actuació «El Pequeño Beatle». A la nit, les rialles prendran el carrer amb una nit de monòlegs a càrrec de Luis Larrodera, Raul Massa i Oscar Tramoyers.

Els actes religiosos comencen el divendres 26 d’agost, amb la Baixà de Sant Miquel, que finalitzarà amb una mascletà nocturna. I, a continuació, el veïnat ballarà amb l’orquestra Hawaii. Un dia més tard, tindrà lloc l’eucaristia i la solemne processó. I, enguany, per commemorar el segon centenari de la Verge de l’Estrella, hi haurà tot un seguit d’actes singulars el dia 28 d’agost, amb un espectacular vídeo mapping a la porta de l’església en acabar la processó.

Actes taurins

Entre el 28 d’agost i el 4 de setembre, arriba l’hora dels aficionats taurins, amb un grapat d’actes de diversa índole, com entrada de vaques i bous, embolada d’animals, exhibicions de ramat i encierros. En addició, hi haurà un acte d’agermanament amb el poble navarrés de Cadreita i diferents nits musicals amb una disco mòbil, en la nit del dimecres 31 d’agost, i l’actuació de l’orquestra Seven Crashes, el 2 de setembre.