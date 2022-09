La concejala de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Sagunt ha recibido un premio por "La implicación con la venta no sedentaria durante la pandemia". Un reconocimiento que se realizaba este lunes en la presentación en Catarroja de la nueva Federación de Asociaciones de Venta no Sedentaria de la Comunidad Valenciana (FAVENS CV), a la que asistió la regidora, Ana María Quesada, que previamente ya había mantenido algunas reuniones con miembros de esta federación para habla del proyecto y plantear nuevas ideas. La federación nace para cubrir las necesidades surgidas a la venta no sedentaria.

Después de la presentación, el presidente de la Federación, Miguel Àngel Viñes, reconoció el gran trabajo desarrollado durante la pandemia por algunas entidades y personas, entre ellas el de Quesada y su departamento de Comercio y Mercados. Tras recibir este galardón, la concejala aseguró estar «Muy orgullosa de recibir este premio, y pondré todo de mi parte para seguir siendo merecedora de él durante todo el tiempo que esté al frente de la delegación de Comercio y Mercados». Asimismo, Quesada ha destacado que: «Es cierto que tenemos muy claro desde el equipo de Gobierno los mercados municipales y la importància que tienen en nuestro municipio, los cientos de puestos de trabajo que generan, y la vida que da a nuestra ciudad cada vez que hay un mercado extraordinario». Además, al acto de presentación también asistieron, entre otras autoridades, el secretario autonómico de Vicepresidencia, Iván Castañón; la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro; la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Ana Seguí; y el subsecretario de la Conselleria de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Natxo Costa.