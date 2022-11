El Atlético Saguntino estará muy pendiente este miércoles a partir de las 17 horas del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, después de superar la primera en un partido frente a la SD Amorebieta (1-0) que se fue a la prórroga y acabó decidiendo un tanto de penalti de Acevedo en el minuto 116.

Pese a tener que esperar tanto, los rojillos demostraron desde el primer momento que no iban de farol en su intento de imponerse a los vizcaínos. El técnico del Atlético Saguntino, Gerard Albadalejo, reconoce su satisfacción porque "no es solo ganar y pasar ronda, sino hacerlo ante un equipo de superior categoría". Héctor Rodas, Luis Navarro, César Díaz y Nacho Ramón tuvieron las mejores oportunidades para adelantar a los suyos antes del descanso, mientras los visitantes apenas inquietaban a la defensa y portería rojillas. El entrenador apunta que esa primera parte fue "espectacular", al ser "muy superiores al rival".

Tras el paso por los vestuarios "supimos sufrir", admite Albadalejo, ya que el Amorebieta dio un paso adelante y equilibró el partido. "Estoy contento porque el equipo supo controlar que nos ganaban terreno y podían hacernos daño", añade Albadalejo. Pese a esa tendencia, César Díaz estuvo muy cerca de evitar el tiempo extra en una acción en la que se pidió gol, pero el árbitro decretó que el balón no había superado la línea.

Ya en la prórroga y con la irrupción de la lluvia, los vascos parecían tener el partido de cara, pero Acevedo avisó con dos buenos acercamientos y fue al tercero, tras un penalti por manos que dejó al Amorebieta con uno menos, cuando anotó el gol que llevó el delirio a las gradas del Nou Morvedre. En ese tiempo añadido, "los dos conjuntos estábamos muy cansados, pero en la segunda parte intentamos ir hacia arriba a buscar el gol para no ir a los penaltis y lo conseguimos. Fue una alegría enorme", según el entrenador del Atlético Saguntino.

Albadalejo tiene problemas para señalar lo mejor de la tarde. "Fue todo. Desde cómo trabajamos el partido, cómo sufrimos, la comunión con la afición, el ambiente durante todo el partido", aunque sí se tiene que quedar con algo es precisamente esa unión con la grada. "Ya se vio en la cara de la gente, con socios de toda la vida que acabaron llorando de alegría. Esto lo vamos a recordar para siempre", cuando además el premio es "traer a Sagunto a un equipo de Primera División por primera vez en la historia y en el año del Centenario"

Los ánimos durante los 120 minutos fueron claves, según el técnico, para acabar ganando el partido. "El ambiente fue espectacular desde que salimos a calentar y ya se notaba durante la semana. La pena fue el tiempo, que no acompañó, pero me quedo con la gran afluencia y con el Frente Romano que no paró de animar. Gran mérito de la victoria es de los jugadores, pero la otra parte es de la afición". Los rojillos se centran ahora en la competición liguera, que en Segunda RFEF no para el Mundial, y el miércoles conocerán al rival en la siguiente ronda copera, que se disputará el 21 de diciembre.