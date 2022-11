La inversión de un millón de euros proyectada en el Castillo de Sagunt desde 2019 comenzará finalmente en el verano de 2023. Será entonces cuando empiecen estas esperadas obras que deberán dar un vuelco al monumento, al acondicionar itinerarios de visita, además de restaurar muros.

La adecuación de esta intervención a los requisitos de los fondos europeos es lo que ha demorado el inicio de esta intervención, que se prolongará hasta otoño de 2026, según los nuevos plazos dados esta misma mañana por el secretario general de Cultura y Deporte, Víctor Francos, en una visita al recinto junto al subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, el alcalde, Darío Moreno y varios ediles, así como otros cargos de Cultura y personal municipal. "Tenemos el dinero. No venimos a vender humo, sino un proyecto concreto", ha llegado a decir Francos, además de asegurar que, con esta intervención, "se verá el patrimonio salvaguardado" y reconocer "la presión realizada desde la alcaldía para que el proyecto saliera adelante". "Es cierto que cuando los alcaldes insisten, el gobierno actúa", ha bromeado.

Ésta es la única actuación que se ha concretado en el monumento nacional para los próximos años, si bien el alcalde ha asegurado que "ya está avanzado" el borrador del convenio que está previsto firmar entre la administración central, la conselleria y el ayuntamiento con tal de mejorar la gestión del recinto y consensuar cuestiones como el tipo de materiales utilizado en las rehabilitaciones o qué tipo de barandillas se colocan.

Aunque no se han dado plazos para la firma de ese documento, sí se han dado por seguras nuevas reuniones periódicas de la mesa técnica integrada por personal de las tres instituciones con tal de hacer un mejor seguimiento de las necesidades, como ha destacado la subdirectora general del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), Marta Hernández Azcutia.

A preguntas de los periodistas, el alcalde, Darío Moreno, ha dado por hecho que los nuevos plazos de las obras "se cumplirán" y ha avanzado que desde el ayuntamiento "presionarán" para que así sea. También ha insistido en la necesidad de actuaciones constantes en el Castillo "más allá de actuaciones puntuales", además de demandar la actualización del Plan Director del monumento y de otras intervenciones, como recuperar el foro romano, "que no se puede entender por falta de musealización", así como "campañas arqueológicas para conocer los tesoros que aún faltan por descubrir" en este recinto que guarda restos íberos, romanos, medievales y de la Guerra de la Independencia. "No queremos que de repente esté todo en marcha, sino pasos decididos para una actuación más global", ha remarcado, además de subrayar la voluntad municipal de que el consistorio "sea tenido en cuenta en la toma de decisiones", como es posible dentro de la mesa técnica a tres bandas.

Abierto a mecenazgos, pero no a patronatos

El secretario general de Cultura y Deporte, Víctor Francos, también ha reconocido a preguntas de este diario que en estos momentos no se contempla crear un patronato público-privado que gestione el monumento, como han llegado a defender desde hace años algunos colectivos preocupados por el patrimonio local. Pero sí ha dejado claro un mensaje: "El privado que quiera invertir, que lo diga, que cogemos el dinero enseguida", ha dicho en tono jocoso, pero dejando clara la total disposición del Ministerios a acuerdos de mecenazgo que puedan mejorar el conjunto. "Lo importante no es tener patronatos, sino proyectos", ha apuntado además de asegurar que entre las tres administraciones con competencias en el monumento "no hay discusión en temas de fondo".

A nivel más informal, luego ha admitido que tampoco está sobre la mesa ninguna cesión de competencias desde el Ministerio a la Conselleria, como llegó a plantear el Compromís per Sagunt, ante la falta de inversiones periódicas en el monumento y añadía que estas operaciones, por sí mismas, no son garantía de una mejor gestión.