Sagunt se planta contra los macroproyectos fotovoltaicos

El Ayuntamiento de Sagunt no está dispuesto a aceptar los 4,7 millones de metros cuadrados que se proyectan ocupar con parques fotovoltaicos a lo largo del término municipal, entre la central asociada a la gigafactoría de Volkswagen (2,6 millones) y otra media docena de planes. Una moción de Ciudadanos llevó este asunto al último pleno del mandato, más allá de pendiente para la aprobación de actas, aunque sendas enmiendas del Partido Popular y Esquerra Unida le acabaron de dar forma para alcanzar un acuerdo que apoyaron los socialistas, Iniciativa Porteña, los populares y Vox, mientras que el resto se abstuvo.

El portavoz y candidato de la formación naranja, Salva Montesinos, abrió el debate dejando claro que "estamos a favor de la gigafactoría, pero no a costa del atentado ecológico", que supondría la transformación de estos terrenos. El concejal precisó que "el espíritu de mi propuesta es que la ocupación por fotovoltaicas no supere el 3 % del suelo no urbanizable común", de la capital comarcal, que apenas llegaría a los 1,5 millones de metros cuadrados.

En las diferentes intervenciones, la Generalitat, que es la competente para resolver sobre estos proyectos, no salió bien parada. El primero en referirse al Consell fue Quico Fernández (Compromís) que acusó al gobierno autonómico de "mentir más de lo que habla con la complicidad del alcalde" de Sagunt, Darío Moreno. El nacionalista abundó en esta idea al señalar que "ya se han hecho siete modificaciones de la ley para que este proyecto siga adelante, bajo el criterio del beneficio económico para la empresa. No puede ser que Volkswagen pueda vender sus coches 2.000 euros más baratos a costa de la destrucción de nuestro territorio", una actitud "egoísta e insolidaria" propia de las "multinacionales que actúan como depredadoras".

Modificación "irreversible"

Roberto Rovira (EU) también cargó contra la Generalitat por "el traje legal a medida" que está haciendo para el impulso de las plantas fotovoltaicas, "no solo en Sagunto" y recordó que, entre Parc Sagunt I y II, "ya hay cerca de 9 millones de metros cuadrados que eran agrícolas y se han transformado en suelo industrial". Pero es que ahora "quieren arrasar zonas con alto valor agrológico para llenarlas de placas solares. Una modificación muy grave e irreversible". Rovira añadió a la propuesta la petición de que el Consell Agrari elabora un informe sobre la afección que estos proyectos fotovoltaicos tendrían sobre la agricultura.

Varias voces hablaron del «atentado ecológico irreversible» que supondría la aprobación de todos los planes

Por su parte, el portavoz del PP, Sergio Muniesa, pidió que los partidos que gobiernan en el ayuntamiento y la Generalitat, "no se vayan de tapadillo, diciendo unas cosas y haciendo otras, mientras se apuñalan entre ellos". En su enmienda, el popular incluyó en el acuerdo que también se respete la ley en cuanto al 10 % de aprovechamiento que le corresponde al Ayuntamiento de Sagunt como consecuencia del desarrollo de la gigafactoría de Volkswagen.

Aprovechamiento del 10 %

Sobre este punto y mientras la Generalitat rechaza por el momento esta posibilidad, Manuel González preguntó si, como se había pedido desde varios grupos, la junta de gobierno de esta semana iba a tratar el requerimiento de nulidad del plan de actuación integrada de Parc Sagunt II. Darío Moreno reconoció que no y explicó que este acuerdo "implicaría la paralización de la urbanización del terreno y prefiero agotar primero la opción del consenso". Aunque Fernández apuntó que el acuerdo por junta "sería la forma más segura de amarrar este tema", el alcalde puntualizó que "si no obtenemos una respuesta satisfactoria -del Consell- tengo las competencias para aprobar este requerimiento a través de una resolución de alcaldía".