Los beneficios que puede llegar a reportar al Ayuntamiento de Sagunt la instalación de la gigafactoría de Volkswagen por la cesión del 10% de aprovechamiento de suelo han irrumpido en la campaña electoral. Como, de momento, la Generalitat rechaza esta medida, el ayuntamiento tiene pendiente de aprobar un requerimiento de anulación del PAI para exigir ese derecho; un paso que todavía no ha dado la junta de gobierno local, como ha aireado el grupo municipal de Compromís, arremetiendo por ello contra sus socios de gobierno del PSPV-PSOE en el ayuntamiento. Esto último ha sacado este asunto al debate público y ha provocado el pronunciamiento de distintas fuerzas políticas ante lo que, según el alcalde, Darío Moreno, es una "falsa polémica".

Los nacionalistas justifican su malestar en que la última junta de gobierno local no aprobó el pasado viernes ese requerimiento de anulación donde el ayuntamiento exige ese porcentaje " tal y como marca expresamente el artículo 82 del TRLOTUP".

Desde Compromís acusan al alcalde de "tratar de dilatar" este acuerdo y estiman que ese 10% del aprovechamiento "podría superar en la actualidad un valor de mercado de más de 30 millones de euros", dicen después de rectificar un primer comunicado que aún era más crítico con Moreno. Además, recuerdan que el consistorio "ha sido desposeído del derecho a ingresar impuestos en toda la fase de construcción y puesta en funcionamiento de la Gigafactoría". y explican que el requerimiento de anulación "es la medida propuesta por el departamento de Urbanismo y ratificada por un informe de secretaría general para evitar, entre otros motivos, la pérdida de esos derechos, que sería un hecho gravísimo".

También resaltan que los dictámenes e informes pertinentes "estaban aprobados en tiempo y forma para ser incluidos en la Junta de Gobierno del pasado viernes 19 y eran conocidos por alcaldía desde bastante antes, pero Darío Moreno prefirió eludir su obligación de convocar Junta de Gobierno ordinaria, un hecho insólito, porque el punto del requerimiento se tenía que incluir obligatoriamente puesto que se había dejado encima de la mesa en la Junta de Gobierno anterior", apuntan además de precisar que la junta celebrada el día 19, a la misma hora de siempre, "fue extraordinaria y no incluyó el expediente al cual hemos hecho referencia", dicen considerando que "las formas en las instituciones son muy importantes y no están pensadas para ser usadas de manera personal y partidista".

Por ello, afirman que si preocupación "está fundamentada en la desconfianza que genera la manera de proceder de la alcaldía en esta cuestión, puesto que entendemos que obedece más a criterios de oportunidad, y más en periodo electoral, que a la diligente asunción de responsabilidades en un tema tan importante... No hay posibilidad que informes externos anulan los municipales, aunque hay algún antecedente que también nos genera desconfianza. Jugar con los tiempos no es honesto y además es peligroso", añaden.

Junto a ello, insisten en que aprobar el requerimiento "no pone en peligro el proyecto de la Gigafactoría, en el cual estamos trabajando de lo lindo, sobre todo en el área de Urbanismo para cumplir todos los plazos. Aquí simplemente la Generalitat pretende ahorrarse dinero a expensas de los ciudadanos de Sagunto, quizás para pagar la diferencia en las expropiaciones o para continuar siendo generoso con Volkswagen. Si no aceptan el requerimiento, las obras continuarán y el ayuntamiento tendrá que iniciar un contencioso contra la Generalitat para reclamar el que es suyo, lo cual sería peor, aunque estaría fuera del tiempo electoral. Lo más inteligente seria que la Generalitat rectificara como ha hecho con los justiprecios, y que el ayuntamiento pudiera destinar esos 30 millones a mejorar la vida de las personas y a preparar la ciudad para los efectos de la gigafactoría". Por ello, concluyen: "Lo que tendría que hacer Darío es luchar más por nuestra ciudad y no ser tan obediente a las instrucciones de su partido y a los intereses de las multinacionales. No ha hecho nada para parar el principal problema, que es la destrucción de gran parte de Montíber injustificadamente, y eso que es el responsable de Medio Ambiente. No ha conseguido evitar que el centro de formación se vaya a Cheste ni que los impuestos se quedan en nuestra ciudad durante esta importante fase de construcción".

Desde el tercer partido socio del gobierno local, el portavoz y candidato a la alcaldía de EU-Podem, Roberto Rovira, ha querido dejar claro que "el 10 por ciento del aprovechamiento del suelo en el que se instalará la gigafactoría de Volkswagen es innegociable para el ayuntamiento. No solo es una obligación legal sino que es una obligación política y de justicia con esta ciudad". Por ello, es partidario de defender los intereses municipales "si es necesario, en los tribunales" y apunta a que "desde EUPV no vamos a permitir por acción o por omisión ningún tipo de renuncia que nos corresponde como ciudad, más aún con el enorme esfuerzo que hemos hecho como sociedad en el que hemos aportado millones de metros cuadrados de nuestro territorio para el desarrollo industrial".

También Iniciativa Porteña se ha pronunciado a favor de defender los intereses municipales o, de lo contrario, ir a los tribunales.

"Nervios" por las elecciones

El alcalde, Darío Moreno (PSPV-PSOE), considera no obstante que "es una falsa polémica" y ha querido dejar claro que "el Ayuntamiento de Sagunto va a defender su interés y el 10% del aprovechamiento que defienden los servicios municipales. Estamos en plazo y valorando todas las opciones". A su juicio, "lo único que ocurre es que llegan elecciones y algunos partidos a los que no les salen los números se ponen nerviosos. El Partido Socialista es estabilidad, hemos conseguido atraer esta inversión multimillonaria y vamos a seguir defendiendo los intereses municipales a todos los niveles".