Ana Ivars: "Entre nuestros objetivos están sanear las cuentas y poner en valor la cantera"

Ha tenido que pasar más de un siglo para que la presidencia del CD Acero tenga nombre de mujer. Es Ana Ivars, emprendedora alicantina especialista en marketing digital, que llega con el compromiso de crear «un plan financiero ejecutable y real». De momento, el club se ha puesto al día en los pagos a jugadores y entrenadores, aunque los objetivos van mucho más allá, como sanear las cuentas, reestructurar varias áreas, dar valor a la base y no olvidarse del fútbol inclusivo y femenino.

Ivars confiesa su orgullo por ser la primera presidenta rojiblanca en un mundo del fútbol en el que «desde Primera a Tercera División hay más de 300 clubes y apenas hay seis o siete mujeres al mando». Su vinculación a la familia rojiblanca empezó como socia y se amplió al patrocinio a través de su escuela de marketing, ya que «siempre hemos tenido clara la vinculación de la educación y el deporte». Así, cuando su antecesor, José Manuel Gil, le propuso lucir su marca en la camiseta acerista «nos pareció una muy buena oportunidad de saltar al campo con nuestra empresa». Sobre el valor que le aporta, Ivars señala que «es un club histórico que da un plus de confianza en nuestra marca».

Sin embargo, eso cambió y "comenzó mi preocupación" cuando los jugadores denunciaron públicamente los impagos. La dimisión de Gil le abrió las puertas de la presidencia, que «no sé si fue tanto una oportunidad, como una situación sobrevenida por la mala gestión», añade Ivars. Tras ser acogida «de manera increíble» por la afición, cuerpo técnico y jugadores, la presidenta cumplió su primer compromiso de ponerse al día en los pagos, porque las deudas «generaban incomodidad y la fuga de talentos». Ahora, entre las acciones prioritarias destaca la reestructuración del fútbol base. «No queremos que haya una desconexión entre la cantera y el primer equipo, porque todos estamos bajo el mismo escudo».

Reunión sobre la escuela

Buena muestra de esta sensibilidad fue la reunión con las familias de los jugadores de la escuela en una de sus primeras acciones como presidenta, cuando «expusimos el nuevo proyecto», que implica cambios en el organigrama y en la metodología con el objetivo de «retener el talento», mediante «la promoción interna tanto de jugadores como de entrenadores. Queremos formar personas a través del deporte».

Otra de las tareas inaplazables es «conocer la verdadera situación económica del club. Necesitamos aún todos los datos para tomar las medidas necesarias», según Ivars. La presidenta también tiene muy en cuenta «la inquietud de socios y aficionados» tras conocerse las deudas, pero les tranquiliza garantizando que «antes de fin de año se convocará una asamblea. Nuestra gestión empezó sin documentación, así que tenemos que recopilar toda la información antes de mostrársela a los socios».

Fútbol inclusivo

Dentro de su filosofía de club, Ivars apuesta por potenciar el equipo inclusivo, conformado actualmente por 13 futbolistas, aunque «estamos abiertos a que se unan más, ya que van a empezar a entrenar dos días a la semana y se inscribirán en la liga. Creemos en el deporte de competición, pero también en el que busca la inclusión de personas con diversidad funcional».

Persona apasionada, empresaria, licenciada en publicidad y relaciones públicas, impulsora de la formación en marketing de más de 50.000 alumnos, escritora del libro Publicidad en Facebook e Instagram. Manual para crear anuncios que venden y prestigiosa conferenciante en Latinoamérica, Ivars se define como "amante de mi trabajo y de todo lo que hago. Desde 2016 arranqué mi propio proyecto y ahora tengo varias empresas relacionadas con el mundo educativo y los servicios", a través de las marcas Ana Ivars, Dinamiza Digital y Marketica Business School.

Educación y deporte

Su andadura en el CD Acero no la ve como algo ajeno a su trayectoria, ya que "existe una gran vinculación entre el mundo educativo y el deportivo. Siempre he defendido que el deporte socializa, crea valores y fomenta el pensamiento crítico". Ser mujer nunca ha sido un obstáculo para ella, porque "soy consciente de que, para nosotras, llegar a puestos directivos puede ser complicado. En mi caso, como emprendedora, soy directora de mis empresas y he tenido que romper esas brechas, incluso, asistiendo a eventos en los que éramos tres mujeres conferenciantes por 15 hombres. La clave es creer en una misma y, a partir de ahí, tener las habilidades y conocimientos para crear oportunidades y crearlas. Es cierto que, pese a este empeño, nos encontramos con un techo, pero eso no significa que nos quedemos paradas. Tenemos que seguir trabajando y luchando".