La Policía Local de Sagunt vuelve a realizar una nueva campaña de vigilancia y control de la velocidad, que se iniciará el próximo lunes, con el objetivo de concienciar a los conductores y conductoras que el cumplimiento de la normativa en materia de velocidad es un beneficio para todos los usuarios y usuarias de las vías y, por extensión, para toda la sociedad.

La concejala de Policía Local, María José Carrera, ha explicado: «Vamos a llevar a cabo una nueva campaña de vigilancia y control de la velocidad en nuestras vías. Es fundamental que los conductores y conductoras entiendan que el cumplimiento de la normativa en materia de velocidad no solo es una obligación legal, sino también un beneficio para toda nuestra comunidad».

Esta nueva campaña se enmarca dentro de las llevadas a cabo en ocasiones anteriores, especialmente desde la entrada en vigor, el pasado 11 de mayo de 2021, de la modificación del artículo 50 del Reglamento General de Circulación, que estableció el límite de velocidad en 20 km/h en vías urbanas que dispongan de plataforma única de calzada y acera; 30 km/h en vías urbanas de un único carril por sentido de circulación; y 50 km/h en vías urbanas de dos o más carriles por sentido de circulación.

Tras su entrada en vigor, en el periodo de mayo a diciembre, el número de fallecidos en siniestros viales en las ciudades en 2021 descendieron un 25 % respecto a 2019 (2020 no se considera un año de referencia debido al confinamiento) lo que supuso 97 fallecidos menos.

Quejas

La concejala también ha señalado: «Hemos recibido quejas ciudadanas por problemas de ruido de motocicletas, vehículos que van a altas velocidades, y creemos que esta campaña es positiva. Porque la seguridad vial es responsabilidad de todos y todas, y solo juntos podemos trabajar para crear un entorno más seguro».

A esto hay que añadir el aumento de usuarios de vehículos de movilidad personal en las ciudades, que igualmente han de cumplir las normas de circulación y la ordenanza municipal relacionada con este tipo de vehículos, explican desde el departamento de Policía Local. Y señalan: «Conviene recordar que compartimos un mismo espacio y que es importante reducir la velocidad para garantizar la seguridad de todos y todas». Asimismo indican que «está demostrado que, a menor velocidad, menos posibilidades de fallecer en un siniestro de tráfico». Por ejemplo, tras un atropello a una velocidad de 30km/h el riesgo de fallecer es un 10%. Si la velocidad es de 50 km/h, ese riesgo de fallecimiento se eleva al 90%.

Aún es pronto para confirmar si se están respetando los nuevos límites de velocidad establecidos en ciudad, pero hay que incidir en que todos estos límites están motivados, indican desde la policía. Y explican que hay que tener en cuenta «la gran vulnerabilidad de usuarios como peatones o ciclistas». El respeto y el cuidado hacia los más débiles deben primar en la movilidad, que por otra parte deben de circular por los lugares autorizados y de forma correcta.

Según la DGT, esta medida es probablemente de las más importantes que se han llevado a cabo en los últimos años y su implantación ha tenido muchas ventajas, como la recuperación de espacios para la convivencia, la reducción del ruido y la mejora de la calidad del aire. Detrás hay todo un proyecto de ciudad, esta medida puede favorecer la retirada de señales de tráfico en las ciudades e incluso la supresión de semáforos.

Para la DGT, esta medida debe ser el catalizador que ponga en marcha toda una serie de reacciones que van hacia la ciudad que todos queremos, se trata de un paso adelante para una ciudad más humana y más sostenible, ya que el automóvil no puede ser la forma habitual de moverse en la ciudad.

Campaña

Por todo ello, desde la Policía Local de Sagunt se va a prestar mayor atención a este tipo de vías del municipio, ya no solo durante esta campaña, sino también durante el resto del año a través de puntos dinámicos de verificación de velocidad. Se va a actuar en las vías donde se ha detectado mayor volumen de tráfico rodado, así como en las que presentan un mayor número de incidencias y requerimientos de servicios.

Entre las vías principales controladas se encuentran: Avda. Europa, Avda. Corona de Aragón, Avda. de la Vila, Avda. Abogado Fausto Caruana, Avda. Albert Einstein, Avda. Ingeniero Andoni Sarasola, Avda. Arquitecto Alfredo Simón Gurumeta, Avda. Joan Roís de Corella, Camino de Les Valls (zona urbana), Avda. dels Rolls, Avda. Sindicalista Juan Torres Casado, Avda. País Valencià, Antigua N-340 (travesía), Camino Oliveras (acceso IES Clot del Moro), Avda. 3 de Abril, Avda. Sants de la Pedra, Avda. del Puerto, Avda. 9 d’Octubre, Avda. Mediterráneo, Avda. de la Hispanidad, C/ Isla de Menorca, C/ Alcalá Galiano, Avda. Camp de Morvedre, Avda. Juan de Austria, Avda. Montíber, Avda. Corral del Batle, Avda. Alto Horno, Avda. Benjamin Franklin, Avda. Cortes Valencianas, C/ Pedres Blaves, C/ Emilio Llopis, Avda. Palmosa, C/ Mar Negre, Avda. Vall de Segó y C/ Ausias March.