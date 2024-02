Compromís destaca la necesidad urgente de solucionar los problemas troncales de movilidad en Sagunt. Pepe Gil, portavoz de la formación nacionalista, señala que las inversiones anunciadas en materia de vigilancia del tráfico tienen que ir de la mano de una solución inmediata para los conflictos actuales en movilidad: “En comisión, hemos sido conocedores de un informe de la policía sobre la instalación del sistema de control del tráfico en Sagunt y, aunque estamos de acuerdo en la necesidad, pensamos que no puede empezarse la casa por el tejado.”

Acciones

Concretamente y, de acuerdo con el que dice el informe, entre los objetivos que se plantean se encuentran el control de accesos a Ciutat Vella, control de zonas de bajas emisiones y de la circulación de vehículos que superan una determinada masa. Para el portavoz nacionalista, unos objetivos que claramente se encuentran por desarrollar o sencillamente no se ha hecho nada al respecto: “En el documento al cual hemos tenido acceso habla del control de accesos a Ciutat Vella. Como ya es de sobra conocido, actualmente existe un sistema que claramente no funciona del todo bien, además de existir por parte del Ayuntamiento una carencia de información sobre su funcionamiento de cara a la ciudadanía. El sistema funciona de manera totalmente arbitraria, hecho que ya hemos denunciado en varias ocasiones. Además, la gran mayoría de cámaras no funcionan y nos gustaría saber si piensan repararlas y ponerlas en funcionamiento.”

Al respecto del paso de vehículos de gran tonelaje, Gil se muestra especialmente crítico: “Desde Compromís llevamos años denunciando que el señor Moreno, como jefe de gobierno, no ha movido un dedo para evitar el paso indiscriminado de camiones de gran tonelaje por dentro del trazado urbano del municipio, poniendo en riesgo al resto de peatones y vehículos, y agravando las molestias acústicas y de contaminación atmosférica en la ciudad.”

Zona de Bajas Emisiones

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Sagunt es el último de los temas a destacar del informe de la Policía Local al que hace referencia el portavoz nacionalista: “En enero del 2023, el concejal de Movilidad, Javier Raro, anunciaba que la ZBE estaría implantada a finales del año 2023, con un estudio en profundidad y después de haberlo consensuado con la ciudadanía y asociaciones. A estas alturas, no tenemos constancia de que se haya avanzado nada en el tema.”

“En definitiva, tenemos otro anuncio del gobierno del señor Moreno, mientras temas troncales de movilidad continúan sin solucionarse. Estamos de acuerdo con modernizar el sistemas de control del tráfico y continuaremos presionando para que los temas a los que he hecho referencia se traten con prioridad”, apunta.