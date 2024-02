El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha mantenido hoy una reunión con el líder del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa, para abordar el traslado de agua, procedente de la desaladora del municipio, para paliar la sequía de Cataluña.

“Reforzar la colaboración entre territorios es imprescindible en una sociedad globalizada como la nuestra y, más todavía, cuando se trata de hacer frente a los retos que nos plantea el cambio climático. La naturaleza no entiende de fronteras administrativas y a nosotros solo nos tiene que guiar el bienestar de la ciudadanía”, ha afirmado Moreno tras un encuentro celebrado en Barcelona al que también ha asistido Eduard Rivas, presidente de la Federación de Municipios de Catalunya.

El encuentro se produce después de que Salvador Illa se interesara por la operación mediante la cual el Gobierno de España trasladará más de 20.000 m³ diarios de agua a Barcelona, en tanto que Cataluña se encuentra en una situación extrema de sequía.

Así, el secretario general del PSC ha querido conocer de primera mano la situación de esta infraestructura y ha querido “agradecer personalmente” al Ayuntamiento de Sagunto la ayuda ofrecida. “En un momento tan grave de sequía como el que vivimos, hay que ayudar y colaborar entre administraciones. Este es el camino. Esto es la política útil”, ha valorado Illa.

Por otro lado, el alcalde se ha mostrado “satisfecho” con una reunión en la que se han podido compartir “impresiones y visiones alrededor de la gestión del agua”. “A pesar de la gravedad de la situación a la que se enfrenta Cataluña en estos momentos, nos ha servido para poner encima la mesa dos cuestiones: la primera, que la solidaridad hídrica entre territorios es fundamental en un contexto de sequía como el que vivimos y la segunda, que tenemos que apostar por infraestructuras hídricas estratégicas que nos ayuden a mitigar los efectos de la emergencia climática”, ha reflexionado Moreno.

La desaladora de Sagunt, estratégica a nivel estatal

El primer edil de Sagunt ha aprovechado el marco del encuentro para reivindicar el carácter estratégico de la desaladora de Sagunto a nivel estatal, hecho por el cual ha solicitado un acuerdo entre Acuamed y el ayuntamiento para que el consistorio no tenga que asumir los costes de la instalación en exclusiva.

“Muchos aspectos del convenio que inicialmente suscribió hace casi 20 años el Ayuntamiento han cambiado sustancialmente. La realidad ahora es radicalmente diferente y por tanto el convenio requiere actualización si queremos que sea vinculante. Esto por no hablar de la necesidad de transparencia respecto a los costes. Sagunto está dispuesto a convertirse en una solución transitoria ante la situación de sequía, pero, entonces, tenemos que reconocer que los usos de esta infraestructura no son exclusivamente municipales y, por lo tanto, no tiene sentido que el ayuntamiento tenga que hacerse cargo de las amortizaciones”, ha defendido Moreno.

Precisamente, la junta de portavoces municipal se ha reunido esta misma mañana con tal de abordar el traslado de agua a Cataluña; un encuentro precedido por pronunciamientos de varios grupos sobre la necesidad de un acuerdo con Acuamed, como ha venido informando este diario.

El suministro de agua en el municipio no peligra

Por otro lado, el alcalde de Sagunt ha aclarado que el suministro de agua en el municipio no peligra y que el traslado de agua a Cataluña no supone ningún perjuicio para la ciudad. “El agua potable del municipio, que se utiliza para consumo, no procede de la desaladora. Ahora mismo, no se nos presenta ningún problema de desabastecimiento”, ha aclarado Moreno. En cuanto al regadío, según el alcalde, “se hace uso de las aguas subterráneas”.

Además, la desaladora, hasta ahora, nunca ha estado funcionando al máximo de su capacidad, de forma que todavía hay mucho margen de producción de agua sin que genere ningún tipo de problema. “Al contrario, el nombre de Sagunto vuelve a estar vinculado con la colaboración, la innovación y la sostenibilidad. Nos convertimos en referentes en la hora de promover políticas medioambientales basadas en la cooperación entre territorios”.