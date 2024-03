Sagunt presenta sus tres campus de Pascua con una mirada inclusiva

El Ayuntamiento de Sagunt ha presentado en la Via del Pòrtic los programas de los campus de Pascua de la concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes, la concejalía de Juventud e Infancia y la concejalía de Servicios Sociales. Los tres campus se desarrollarán durante los días 2, 3, 4 y 5 de abril. Los plazos de inscripción se abrirán el 4 de marzo y se cerrarán el 20 del mismo mes. Además, la matriculación se gestionará a través de la web del Ayuntamiento: https://aytosagunto.apuntate.online/pio/ .

Al acto de presentación de los campus han asistido el alcalde de Sagunt, Darío Moreno; el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; el concejal de Juventud e Infancia, Roberto Rovira y la concejala de Servicios Sociales, Nuria Carbó; así como personal técnico de los diferentes departamentos.

Darío Moreno ha destacado la «colaboración muy estrecha» entre los tres departamentos a la hora de organizar los tres campus de Pascua. Además, ha añadido: «Si existe ese trabajo conjunto entre los diferentes departamentos para conseguir alinear esos objetivos y que prestemos un mejor servicio, también en la comunicación tenemos que estar conjuntamente para que la gente conozca la oferta y que tiene esos tres grandes bloques».

«Año tras año, el Ayuntamiento intenta llevar a cabo un trabajo para conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad. Hace unos años, cuando empezamos a analizar esta perspectiva, veíamos con preocupación cómo había una franja intermedia de personas con diversidad funcional que quedaban descolgadas de la oferta del Ayuntamiento», ha analizado Moreno. En esa misma línea, el primer edil ha asegurado que, desde las concejalías de Actividad Física, Salud y Deportes, así como Infancia y Juventud, «se ha hecho un trabajo importante para asegurar, poco a poco, ir adaptando la oferta a las necesidades reales de las personas, independientemente de sus condiciones».

Campus Pasqües

Por lo que respecta al Campus Pasqües de la concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes, la séptima edición se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal (Internúcleos). El campus estará compuesto por actividades lúdico-deportivas, incluyendo piscina. El Campus Pasqües está destinado a niños y niñas de entre 3 y 12 años, o hasta los 16 en caso de personas con diversidad funcional. La oferta está limitada a 80 plazas, tal y como ha informado el concejal, Javier Timón.

El horario de entrada será a las 8 horas si se opta por la opción ‘Matinera’ o, si no, a las 8.30 horas. La salida será a las 13.30 horas para quienes no elijan la opción de comedor y las 15.30 horas para quienes sí lo hagan. El precio para los y las empadronados será de 40,91 € con comedor y de 20,31 € sin comedor. Para aquellas personas no empadronadas en el municipio el precio será de 102,17 € con comedor y de 50,77 € sin comedor.

Javier Timón ha explicado que se ofrecen «una serie de actividades lúdico-deportivas para garantizar el disfrute de los niños y niñas del municipio, con la actividad estrella de siempre, que sabemos que es la piscina. Es una actividad dirigida a garantizar la conciliación laboral y familiar en estas fiestas en las que no hay cole. Cabe destacar como novedad las actividades inclusivas que se van a dar este año».

Respecto a las actividades inclusivas, se ha matizado que el campus no solo tiene un carácter inclusivo por contar con plazas y actividades destinadas a personas con diversidad funcional, sino por poner el foco en todos aquellos valores que se pueden transmitir por medio del deporte para paliar de forma preventiva los problemas de salud mental que pueden aparecer durante la adolescencia. Además, al final de cada jornada se hará una reflexión grupal para que los alumnos y alumnas sean conscientes de la importancia de aceptar lo diferente.

Para las actividades diarias se recomienda vestir ropa cómoda y zapatillas deportivas, llevar mochila de espalda, un almuerzo ligero y suficiente agua. También se aconseja llevar gorra, protector solar y ropa interior de recambio para los y las más pequeños. Para las actividades que se desarrollen en la piscina será necesario ropa de baño, gorro, chanclas, gafas y toalla.

Escola Pasqua

Por otro lado, la Escola Pasqua de la concejalía de Juventud e Infancia está destinada a niños y niñas matriculadas en cualquier curso desde segundo ciclo de infantil hasta el tercer ciclo de primaria (nacidos entre 2012 y 2020, ambos incluidos). Las actividades se llevarán a cabo tanto en el Casal Jove de Sagunto como en el de Port de Sagunt y las plazas son limitadas.

El horario del campus será de 9 a 14 horas. No obstante, se habilitará la opción de hacer uso del ‘espai concilia’, mediante el cual los niños y niñas que lo deseen podrán entrar a las 8 horas. El precio de este campus será de 32 €.

Roberto Rovira ha recordado que es «es el 30 aniversario de las escuelas municipales de vacaciones y entre otras cosas vamos a dedicar, por parte de Juventud también, a este tema, al 30 aniversario del ocio educativo». Además, ha redundado en la idea de conciliación familiar que también había manifestado Javier Timón: «Somos conscientes de la necesidad que tienen las familias de conciliar en tiempo vacacional, ese tiempo libre que tienen los niños y niñas».

DiverPascua

Por último, el DiverPascua que organiza la concejalía de Servicios Sociales se llevará a cabo en Moreres (c/ Periodista Azzati nº 3 de Port de Sagunt) en horario de 9.30 a 13.30 horas. Este campus está dirigido a personas del municipio con diversidad funcional de entre 4 y 30 años. El número de plazas es de 15 usuarios/as y una lista de espera de 5. «Hemos preparado una serie de actividades como expresión corporal, taller de sombras, psicomotricidad fina y gruesa, vamos a hacer un taller de cocina con Tomás García, de la pastelería Chocomel, que tuvo mucho éxito el roscón que hicimos en Navidades y vamos a elaborar ahora una mona de pascua, y también vamos a trasladarnos al polideportivo para compartir entrenamientos con los diferentes clubs del municipio», ha señalado Nuria Carbó.