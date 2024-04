La alcaldesa de Albalat dels Tarongers se sube el sueldo un 15%

La alcaldesa de Albalat dels Tarongers, María Asensi, se sube el sueldo un 15%. Así lo ha aprobado el pleno con los votos en contra del Grupo socialista (PSPV-PSOE), dentro del punto en el que se llevaban a votación los presupuestos 2024. La presidenta de la corporación municipal pasará a cobrar 1.840 euros brutos al mes, en 14 pagas. Una decisión que ha venido motivada, según Asensi por "una bajada del IRPF que me dejaba el salario neto en 1.100 euros, con el que no llego. Hay que tener en cuenta que yo tengo una dedicación exclusiva al ayuntamiento". Asensi añadía que este incremento va a suponer un cobro de 1.200 euros mensuales, aunque ya ha adelantado que en la próxima sesión llevará a votación la reducción de su dedicación al ayuntamiento a un 80 %, algo más de tiempo libre que le permitirá poder compaginar la función pública con otro empleo.

"Se prevé una modificación de las retribuciones de la alcaldesa y teniente de alcaldesa que suponen un incremento con arreglo al IPC del cuatrienio anterior de junio de 2019 a junio de 2023 y que se establece, según el INE en un 15%, dando como resultado una dedicación parcial de la alcaldesa del 80%, 1.840 euros mensuales y 14 pagas. Dedicación parcial de la concejala de Urbanismo, Obras públicas y Patrimonio, 690 euros", se anota en el expediente

Pese a que Asensi justifica la subida a una cuestión de "necesidad", desde la oposición han criticado duramente la medida a la que también se ha acogido, como se lee en el informe económico, la teniente alcalde, Gisela Sáez.

Críticas del PSOE

La portavoz del PSOE, Maite Pérez, quien mostró su desacuerdo en el pleno, afirmaba a que "al ayuntamiento se viene a trabajar y no a ganar dinero. Nosotros hemos trabajado mucho y hemos dedicado muchas horas y no hemos pedido ningún aumento de sueldo, que ya se han incrementado cuando no llevan ni un año de legislatura". "¿A qué han venido, se pregunta Pérez, a trabajar por Albalat o a lucrarse?, porque no está muy claro", afirmaba molesta.

A este respecto la alcaldesa era muy clara y explicaba que "yo voy a cobrar lo mismo que mi antecesora, no entiendo la crítica por su parte, pero además, con más dedicación que ella", respondía a las acusaciones tranquila e insistiendo que "es una medida sujeta a la ley", finalizaba.

Por otro lado, la dedicación parcial de los concejales se cifra en 300 euros; la asistencia a los plenos se paga a 40 euros y a las comisiones especiales de Hacienda y de Urbanismo a 20 euros, recoge el mismo documento llevado a pleno.

En pocos días, la oposición y el gobierno muestran sus diferencias.

