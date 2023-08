Cuando alguien se tatúa en el interior de su brazo izquierdo uno de los cánticos, de los gritos, del popular y llamativo luchador Conor McGregor “no estamos aquí para participar, estamos aquí para asumir el mando”, hay que pensar que ese cuerpo está llamado a grandes cosas.

Cuando alguien pide que le borden, con grandes letras, la palabra, el apodo, el sobrenombre, la profecía de ‘Martinator’ en el culo de su mono de carreras, hay que pensar que ese piloto no tiene otra cosa en su cabeza que ser un martillo pilón y machacar, todo lo que pueda, a sus adversarios, alguno de ellos buenos amigos, con Aleix Espargaró (Aprilia), otro ganador del 2023.

Martín, un líder

Estamos hablando del madrileño Jorge Martín, de 25 años, piloto del equipo Ducati Pramac, ganador en Alemania y vencedor al ‘sprint’ en Francia y también en Sachsenring, segundo del Mundial, a 41 puntos de ‘Pecco’ Bagnaia (restan aún 385 puntos en juego), campeón del mundo, en Malasia-2018, de Moto3 (por eso su precioso Beagle se llama Kuala), poseedor de la bandera con el toro de Osborne que sus padres, Ángel Martín y Susana Almoguera, llevaban a los circuitos para animar a Àlex Crivillé y que ‘Martinator’ lució a ganar en Estiria su primer GP grande. Martín, por cierto, es novio de Maria Monfort Matutes, de 21 años, nieta del magnate ibicenco Abel Matutes.

Ya ven que al muchacho no le falta de nada para ser lo que es, un serio aspirante a amargarle la temporada al campeón Bagnaia, pues tiene su misma moto y eso, en un Mundial donde si no pilotas una ‘Desmosedici’ no eres nadie, tiene su mérito.

[Consulta la clasificación del Mundial de MotoGP]

Ganar, ganar y ganar

Cuando hablas con Martín, recién salido de la conferencia de prensa principal del GP de Austria, que se celebra este fin de semana en el majestuoso circuito de Spielberg, propiedad de Red Bull, no se muerde la lengua a la hora de definir la clave para protagonizar la remontada soñada. “La clave es que yo soy más rápido que ‘Pecco’ y eso me debería permitir ganarle en la pista, pero no es nada fácil, no”.

Es evidente que Martín está en uno de sus circuitos preferidos. “Spielberg me encanta, se adapta, como mi moto, a mi estilo y, tal y como estamos en el campeonato, no puedo desaprovechar cada una de las oportunidades en la que puedo rendir bien, así que, desde el minuto uno, saldremos a por el podio. Si tengo la suerte de acercarme a ‘Pecco’, igual tenemos posibilidades de darle la vuelta a esto”.

Es evidente que para el piloto madrileño “hay que estar muy concentrado, no cometer errores, intentar, repito, desde el primer entrenamiento, encontrar un buen ‘feeling’ con la moto sin volverme loco, eso también, y adaptarme al circuito”.

"Lo tengo todo para ser campeón, pero he de pensar solo en mí, no estar pendiente de Bagnaia y ganar carreras, pues es la única manera de remontar" Jorge Martín - Piloto del equipo Ducati Pramac de MotoGP

Ni que decir tiene que Martín no piensa ni en el liderato, ni en el líder del Mundial. “El objetivo es ganar las carreras, las dos de cada fin de semana, si se puede. No puedo fijarme en ‘Pecco’ (Bagnaia), pues está siendo tremendamente regular y muy inteligente a lo largo de todo el fin de semana. Si pienso en él, si pienso en el liderato, me volveré loco y será contraproducente. Hay tiempo, hay aún muchísimos puntos en juego, pero todo depende de mí, claro, dar el cien por cien de mí y, por supuesto, si ‘Pecco’ pincha, aprovechar esa situación”.

[Consulta el calendario de MotoGP]

Martín, uno de los pilotos más queridos y protegidos de Ducati por su inmensa velocidad, reconoce, sí, que es posible lograr la proeza. “¡Claro que es posible atrapar a ‘Pecco’! Y hasta ganar el título, pero depende de mí y para ello, insisto, debo ganar carreras”. Martín admite poseer la moto perfecta para intentarlo y asegura que él está en forma. “Lo tengo todo para ser campeón, lo venimos demostrando desde que empezó el campeonato, por eso somos segundos del Mundial. Es verdad que debemos mejorar en el ‘quali’ del sábado, decisivo para la salida de las dos carreras y, sobre todo, en la prueba al ‘sprint’. Debemos salir en primera o segunda línea, desde luego”.