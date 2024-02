Después de un final de campaña espectacular redondeado con el anuncio de que Marc Márquez cambiaba la Honda por la Ducati y se convertía, de nuevo, en el compañero de su hermano Alex en la escudería del campeón Fausto Gresini, tras un test final en Cheste (Valencia) deslumbrante por parte del ocho veces campeón del mundo y un invierno intenso de preparación, los campeones de la máxima categoría empezarán a poner a punto sus motos.

Todo ello ocurre después de dos momentos estelares en las última semanas. Hace escasamente 48 horas, el novato Pedro Acosta y su GasGas-KTM causaron una inmejorable impresión brillando en su segunda toma de contacto, tras Cheste, con la nueva MotoGP. El ‘tiburón de Mazarrón’ ha confirmado, en cuatro ensayos, que va a plantar cara a los grandes campeones desde el día uno. En esa misma toma de contacto, Johann Zarco demostró que la Honda va recuperándose poco a poco y que a Yamaha, en manos de Fabio Quartararo y Alex Rins, aún le falta un poquito para poder volver a pelear con los mejores.

Y el segundo acontecimiento destacable, antes del primer test de verdad en Malasia, es que los hermanos Marc y Alex Márquez tuvieron que socorrer, hace unos días, en el entrenamiento que protagonizaron varios pilotos de MotoGP, con motos de calles preparadas, en Portimao (Portugal), al italiobrasileño Franco Morbidelli, nuevo compañero de Jorge Martín en el ‘team’ Pramac-Ducati, cuando se accidentó y quedó inconsciente en la pista.

‘Morbi’ lo agradeció en sus redes y los hermanos lo contaron muy impresionados. “Estabamos entrenándonos todos y, de pronto, Alex y yo vimos a Franco tendido en una escapatoria, que se acababa de caer. Parecía inconsciente, ¡estaba inconsciente!, y nos paramos. Dejamos nuestras motos junto al muro, incorporamos a Franco, porque cuando estas inconsciente es muy peligroso estar tendido en el suelo, te deben poner de lado para poder respirar. Le abrimos el mono y el casco y esperamos a que llegaran las asistencias. Por suerte, parece que está bien”.

Los ensayos de martes, miércoles y jueves son los primeros completos del 2024. Luego, el 19 y 20 de febrero, se repetirán en el circuito de Losail (Doha, Catar), como paso previo al primero gran premio del año (8, 9 y 10 de marzo), que será, como suele ser habitual, nocturno en la capital de Catar. “Tenemos muchas ganas de empezar a tomar contacto con nuestras motos, ver dónde estamos, mejorar nuestra moto antes de que empiece la fiesta y también, claro, saber cómo están nuestros rivales”, señala Alex Márquez.

Es evidente que el debut auténtico del mayor de los Márquez con la Ducati ‘Desmosedici’ del 2023 es lo más atractivo de estos test, además de comprobar el estado del ya bicampeón de MotoGP, ‘Pecco’ Bagnaia, de su rival del 2023, Jorge Martín, del debutante Acosta y comprobar si, como parece, tanto KTM como Yamaha y Aprilia han dado un paso en este invierno. La pareja Joan Mir y Luca Marini se estrenarán con Honda y, según ha comentado el hermanastro de Valentino Rossi, “la Honda es bella de pilotar, pero, de momento, no lo suficientemente veloz”.

Es evidente que nadie se volverá loco en este arranque pues, al margen de estrenarse alguno de los campeones con motos diferentes a las que han estado pilotando hasta ahora, también tendrán muchas soluciones que probar todos ellos. “Primero hay que encontrarse cómodo sobre la moto, encontrar la posición correcta, hacer con los mandos y el estilo del nuevo equipo después de más de una década con mi familia del ‘paddock’, la que lideraba Santi (Hernández) y, cuando ya empecemos a sentirnos bien sobre la moto, probar de sacarle el mayor rendimiento. Esto requiere tiempo y, repito, nada de volverse loco desde el minuto uno”, comenta Marc Márquez.

Los Márquez lloran la muerte de su abuelo Ramón, de 92 años

Los hermanos Márquez Alentá sufrieron ayer una de las peores noticias de su vida y lo hicieron justo dos días antes de subirse a su Ducati y empezar la temporada 2024. Su abuelo paterno, Ramón Márquez, el ser al que más amaban, falleció, a los 92 años, justo 17 días antes de cumplir los 93, el número favorito del ocho veces campeón del mundo, que nació en 1993.

Marc y Alex publicaron ayer un breve y emotivo twitter, con una enternecedora foto en compañía de su abuelo, y el siguiente texto: “Muchas gracias por todo lo que nos has cuidado y enseñado, abuelo. Descansa en paz. T’ESTIMEN AVI” y un corazón rojo, rojo.

Marc ha contado siempre que ha tenido ocasión que el abuelo Ramon fue quien le educó y acompañó en su infancia “pues mis padres estaban todo el día trabajando”. El abuelo Ramon, que había aparecido esporádicamente en los medios, le pedía a su nieto mayor que dejase de correr. “Esa ‘burra’, Marc, ¿no será mucho para ti?”, solía bromear con él cuando le mostraba la poderosa Honda de MotoGP.

El pasado año, cuando Risto Mejide invitó al abuelo Ramon a “Viajando con Chester”, le dijo que Marc no le hacía ni caso. “Yo siempre le digo que no arriesgue tanto, que no me haga sufrir más. Le digo, ya tienes para vivir, búscate un trabajo tranquilo, Marc, y la moto déjala para otro, pero todo lo que le digo le entra por un oído y le sale por otro”.