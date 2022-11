Hyundai Autiber Motor es un claro ejemplo de la evolución y éxito de Hyundai en el mercado. Desde su llegada a España, hace ahora 30 años, Hyundai ha experimentado un crecimiento sin precedentes, llegando a situarse como una de las marcas mejor valoradas y más demandadas por todo tipo de clientes.

Un protagonismo que, a pesar de la crisis, ha sido capaz de seguir reforzando con un continuo crecimiento y aumentando su cuota de mercado, a la vez que ha ido consolidando una red oficial de concesionarios que se sitúa como una de las más destacadas del competitivo sector del automóvil español.

En este sentido, Hyundai Autiber Motor ha evolucionado en paralelo a la marca, hasta situarse como el principal punto de referencia para el usuario de Hyundai en València. No obstante, no ha sido un camino fácil. El crecimiento de Autiber Motor se ha basado en una acertada política en la que no se han dado pasos en falso, siempre bajo exigentes criterios de calidad de servicio, atención y rentabilidad.

La más destacada red de servicio de venta y post venta de Hyundai

Todo un trabajo que ha llevado a Autiber Motor a posicionarse como uno de los componentes más destacados de la red oficial de Hyundai con diferentes instalaciones como las situadas en el Parque Alban en Burjassot, en la vía de servicio de la carretera de Madrid en dirección al aeropuerto en la localidad de Quart de Poblet, y las de la calle Literato Azorín, en pleno centro de la ciudad de València.

En la actualidad, Autiber Motor ofrece todos los modelos de las diferentes líneas de producto de turismos y SUV de Hyundai, caracterizados por su avanzado diseño y nivel de tecnología, sin perder de vista otros aspectos como la seguridad y el máximo rendimiento.

Asimismo, destaca de manera especial la apuesta de Hyundai Autiber Motor por la sostenibilidad y la eficiencia que se ve reflejada en la importancia dentro de su oferta de la gama eléctrica de Hyundai, con todo tipo de soluciones de motorizaciones electrificadas a todos los niveles, mild hybrid, híbrida, híbridas enchufables y 100% eléctricas.

Entrega inmediata de la gama Hyundai con las mejores garantías

Otra de las ventajas añadidas que ofrece Autiber Motor es la disponer de una gran variedad de modelos stock, lo que hace posible una entrega inmediata y eficaz con las mejores garantías.

En dicho catálogo destacan los modelos pertenecientes a la serie especial 30 Aniversario. Cinco propuestas de las gamas i10, i20, i30, Kona y Tucson que, basadas en el nivel de acabado N Line, ofrecen un toque de exclusividad deportiva para poder celebrar con sus clientes estas tres décadas de éxitos en España.

Por otro lado, Autiber Motor concentra sus esfuerzos en ofrecer el mejor servicio posventa al cliente, de manera que pueda disfrutar con total seguridad de su Hyundai a lo largo de toda la vida de su vehículo. Y siempre aportando soluciones que se adapten de manera individualizada a cada usuario, con un trato exclusivo y una atención totalmente personalizada.