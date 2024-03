Edurne habla de su separación de David de Gea.

Edurne y David de Gea han formado desde siempre una de las parejas m谩s estables del panorama nacional. Llevan juntos 14 a帽os, tienen una hija en com煤n y, desde julio de 2023, son marido y mujer. Sin embargo, su relaci贸n no se ha escapado de los rumores de un posible divorcio que la pareja siempre ha negado tanto con palabras como con hechos.

Sin embargo, recientemente Edurne ha abierto su coraz贸n y ha reconocido su separaci贸n del deportista, al tiempo que ha relatado c贸mo ha vivido esta etapa de su vida y c贸mo se encuentra ahora mismo.

Edurne y David de Gea, juntos desde 2010

Edurne salt贸 a la fama en la cuarta edici贸n de Operaci贸n Triunfo, uno de los talent shows m谩s famosos y reconocidos de Espa帽a. Desde entonces, no ha dejado la pantalla de la televisi贸n ni ha abandonado ni uno solo de sus innumerables proyectos profesionales, que la han llevado a otros formatos como 隆M谩s que baile!, Tu cara me suena o las series Servir y proteger o Ana y los siete, entre otros espacios.

En 2010 y cuando ya disfrutaba de gran 茅xito profesional, Edurne comenz贸 una relaci贸n sentimental con el portero David de Gea, que aquel mismo a帽o consigui贸 el premio de la Liga de F煤tbol Profesional al Jugador Revelaci贸n cuando actuaba como portero en el Atl茅tico de Madrid.

Desde que se conocieran, la pareja siempre hizo gala de su amor contra viento y marea. De hecho, cuando 茅l fue mencionado en el llamado caso Torbe por una presunta agresi贸n sexual a una joven junto a Iker Muniain, as铆 como por presuntos encuentros con varias mujeres a cambio de dinero, Edurne siempre estuvo a su lado.

Edurne y David de Gea se casaron en julio de 2023 en Menorca. / L-EMV

David de Gea, que cuando todo sali贸 a la luz era portero de la selecci贸n espa帽ola de f煤tbol, neg贸 los hechos en todo momento. "Estoy muy tranquilo -dijo-. S茅 lo que he hecho con mi vida. S茅 que es todo falso y poco m谩s tengo que a帽adir".

La evoluci贸n de la pareja

La pareja formada por Edurne y David de Gea sobrevivi贸 a aquel tsunami pese a que ambos estaban muy expuestos p煤blicamente: 茅l por su condici贸n de futbolista internacional y ella, por ser en aquellos momentos jurado de uno de los programas de televisi贸n con m谩s audiencia de la peque帽a pantalla, Got Talent.

Un tiempo despu茅s de aquel terremoto, la pareja no s贸lo se mantuvo unida sino que dio un paso m谩s en su relaci贸n. En 2020, David de Gea y Edurne anunciaron que iban a ser padres por vez primera y, en enero de 2021, naci贸 su hija Yanay.

Casi dos a帽os m谩s tarde, se dieron el s铆 quieron en Menorca y hablaron de su intenci贸n de darle un hermano a la peque帽a, aunque Edurne admiti贸 que tal vez no era el momento debido a sus numerosos proyectos profesionales. En aquellos momentos, la cantante estaba inmersa en la preparaci贸n de la gala de los Premios Dial 2023, en la que actu贸 como presentadora, as铆 como en su papel de jurado en Got Talent Espa帽a.

Edurne y David de Gea con su hija Yanay, que naci贸 en 2021. / L-EMV

Y fue entonces cuando abri贸 su coraz贸n en una entrevista en la que, con sus palabras, Edurne reconoce la separaci贸n de David de Gea y cuenta sus sensaciones. Y es que la pareja tuvo que vivir una relaci贸n a distancia durante mucho tiempo, ya que 茅l tuvo que marcharse a Manchester tras ser fichado por el United: hab铆a m谩s de 2.000 kil贸metros entre ambos, apenas conviv铆an una semana al mes y, a煤n as铆, consiguieron superar la situaci贸n y mantenerse unidos.

驴El secreto? Edurne lo tiene claro: "Entender a tu pareja y admirarte mutuamente. Esos son los pilares de nuestra relaci贸n. A pesar de la distancia, hemos sabido gestionarlo", afirma la cantante. Y es que la carrera profesional de David de Gea los mantuvo mucho tiempo separados hasta el punto de que cuando fueron padres 茅l estaba asentado deportivamente en Manchester y ella, en Madrid.

Pero esa separaci贸n jam谩s les pas贸 factura y, en julio de 2023, decidieron darse el s铆 quiero en Menorca. Ahora, Edurne admite estar "en una etapa preciosa" con 茅l, pero se帽ala que tal vez no sea el momento ideal para continuar con sus planes de ampliar la familia. "Tengo muchos proyectos y, aunque me gustar铆a que Yanay no est茅 sola, tendr谩 que ser en un futuro largo".