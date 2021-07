Muchas personas están de vacaciones y no se encuentran en Valencia. Sin embargo, para todos aquellos que, o todavía no han cogido sus vacaciones o no disponen de ellas, proponemos una serie de planes que ofrece la ciudad para poder disfrutar del fin de semana.

Valencia, dicen, es la cuna de la música, y puede que precisamente por este motivo tengamos tantos eventos musicales en tan solo un par de días.

Hoy aterriza el grupo colombiano Morat en Valencia para dar un concierto dentro del ciclo Les Nits del Ciutat, donde presentará su nuevo disco "¿A dónde vamos?". La cita será a las 21.30 horas en el Estadi Ciutat de València.

Mañana, sábado 31 de julio a las 20:00 horas, el músico de jazz Bertrand Kientz da un concierto en la Plaza de la Iglesia de Campanar que forma parte del XXIV Festival de Jazz València.

Hay un plan que les va a encantar a los fans de Michael Jackson: el espectáculo Michael's Legacy. Se celebrará durante todo el fin de semana en el Teatre Olympia, pero a diferentes horas; a las 20:00 el viernes, a las 18:00 y a las 21:00 el sábado y a las 19:00 el domingo.

Los amantes del arte que no hayan disfrutado de la exposición multimedia El oro de Klimt, tienen que apresurarse, porque solo permanecerá en la ciudad hasta el 5 de agosto, en concreto, en el Ateneo Mercantil.

Tampoco queda demasiado tiempo para poder divertirse en la tradicional Feria de Atracciones en el antiguo cauce del río Turia, ya que también finaliza el 5 de agosto.

El cine del genio Luis García Berlanga llega este sábado a los Jardines del Palau de Valencia. Se proyectará a las 22:30 el clásico "Bienvenido. Míster Marshall", la primera película de la Filmoteca d'Estiu 2021.

También es interesante visitar el Museu de les Ciències, que ha ampliado su exposición sobre Marte con contenidos de las últimas expediciones realizadas por las agencias espaciales de China, India, Emiratos Árabes, y de la NASA.

Algunas de las opciones que están abiertas a las visitas durante todo el año, y que siempre son una buena opción, son el Oceanográfic y el Bioparc, donde se puede desconectar del ajetreo y del ambiente de la urbe adentrándote en la naturaleza.

Finalmente, en la época en la que estamos y con la ola de calor que prevista para estos días, la mejor opción es refrescarse, y qué mejor forma que hacerlo en un chiringuito que se sitúe justo en la playa para disfrutar de la brisa del mar.