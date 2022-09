Parcent, «el paradís entre muntanyes» descrit per Gabriel Miró en la seua obra ‘Del Vivir’ a principis de segle XX, ofereix un conjunt cultural i paisatgístic de gran valor i singular dins de la Marina Alta.

El final de l’estiu representa l’ocasió perfecta per a visitar aquest municipi i conèixer la seua gastronomia, desprès de descobrir alguns dels seus indrets i paisatges visitables.

Per posar en situació, Parcent es troba dalt d’un tossalet a 295 metres on la seua llarga historia i, sobretot, l’empremta morisca li donen una fisonomia molt especial.

Ens trobem al centre de la Vall de Pop, travessada pel riu Gorgos, amb un conjunt de tossals i barrancs amb una varietat de paisatges i cultius. Tot això, als peus de la imponent Serra del Carrascar de Parcent; a l’altra banda es troba la Serra del Seguili amb les seues pintures rupestres.

Així, en l’apartat mediambiental podem destacar la imponent figura de la Serra del Carrascar que, al terme municipal de Parcent, arriba fins els 994 metres i les seues formacions geològiques i forestals, des d’on podem observar una panoràmica única i espectacular. Una de les millors oportunitats per a gaudir d’aquest entorn és la de recórrer el sender circular PR-CV 158 «La Volta al Carrascar» o el pas del GR-330 pel conegut i empedrat Camí de les Voltes (amb una pròxima rehabilitació ja projectada pel 2023). A més, la Ruta de les Fonts ofereix un recorregut per dins la Vall de Pop on es poden recórrer els camps d’ametllers i oliveres i les diferents fonts del terme.

A nivell patrimonial destaquen les figures de la Casa de la Neu, localitzada en la mateixa Serra del Carrascar, i les ja esmenades pintures rupestres de l’Abric del Seguili (Patrimoni Mundial de la Unesco) en la del Seguili.

També cal remarcar l’important conjunt de patrimoni de Pedra en Sec en forma de marges, casetes, corrals, pous i aljubs, camins… que podem gaudir i observar a través de les nostres rutes. Aquestes han estat acondicionades i treballades amb molt d’esforç durant els darrers anys, recuperant trams oblidats en el temps amb el resultat de rutes familiars molt interessants.