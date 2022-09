Hasta el próximo 9 de octubre, València acoge un “jardín de la cerveza” de 6.000 metros cuadrados al estilo alemán, abierto de 13:00 a 01:00 horas de manera interrumpida en la zona de La Marina.

Se trata del primer Biergarten en España que combina la tradición alemana de disfrutar del ocio y la gastronomía al aire libre con el compromiso ambiental.

Variada oferta gastronómica nacional e internacional

València se convierte en estos días en la capital de la cerveza con un espacio que ofrece una variada gastronomía con más de diez food trucks, entre los que se encuentran Tucán Roll, con su amplia oferta de rolls y wraps; los perritos calientes de Oh My Dog!; una caravana solo de patatas fritas, Chovi Truck; Croquetas and Co, con su variedad de croquetas y baos; las hamburguesas de N5; un vehículo para degustar una selección de cafés; otro de helados y bombones de la mano de Pops’n Bops; e, incluso, el food truck de Hoggs con gofres.

Para los que todavía no han probado la mejor hamburguesa de España, elegida el pasado mes de junio en “The Champions Burger”, tendrán una nueva oportunidad de hacerlo estos días, porque el restaurante Jenkin’s, ganador del galardón, también está presente con su food truck.

A toda esta oferta se suma una caseta alemana donde se pueden degustar los platos típicos del país bávaro como bretzels, diferentes tipos de salchichas —bockwurst y bratwurst—, codillo y la tarta de manzana apfelstrudel.

Más de 350 mesas al estilo alemán se ubican cuidadosamente en un recinto que alberga más de 300 ejemplares de vegetación entre palmeras —livistonas, cycas y washingtonias—, cocoteros y olivos que, posteriormente, se devolverán al vivero en las mismas condiciones que se recogieron.

Un jardín de la cerveza que cuenta con una llamativa decoración con guirnaldas de luces led.

Catas, amplia carta de cervezas y mucho ocio

Los amantes de la cerveza ya pueden degustar hasta ocho tipos de variedades servidas por camareros vestidos con el traje típico alemán:

Guinnes

Guinnes Hop House

Paulaner Original

Paulaner H.W.

Murphy’s

Foster’s

El Águila sin filtrar

Lagunitas IPA*

Además, se están realizando catas de cervezas todos los días.

El ocio compartido es otro de los protagonistas de esta primera edición del Biergarten València.

Los asistentes pueden disfrutar de juegos colectivos ubicados por todo el espacio como diez minifutbolines y dos grandes, tres ping-pong, dos máquinas de boxer punch y cuatro de air hockey, seis jengas, un ajedrez gigante y un martillo.

También hay un espacio con diferentes juegos de mesa como Trivial, UNO, Oca, Jenga, Party, Jungle, etc.

Acuerdo con la asociación Reforesta

En línea con el compromiso ambiental del evento, Biergarten València ha firmado un acuerdo de colaboración con la asociación Reforesta que permitirá plantar un árbol por cada 100 litros de cerveza vendidos durante las tres semanas que dura el evento.

La idea surgió este verano tras los incendios forestales ocurridos en la Comunitat Valenciana que arrasaron más de 35.000 hectáreas de bosques. “Mientras que te diviertes de forma responsable, aportas tu granito de arena para mejorar el planeta”, afirman desde la organización del evento.

Tras el éxito de la primera semana, Biergarten València prevé recibir en los próximos quince días a más de 50.000 personas.