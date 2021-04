La tensión entre el doctor Pedro Cavadas y Sonsoles Ónega se ha hecho evidente desde el primer momento en el que la presentadora de Telecinco ha comenzado la entrevista con el conocido cirujano. Ónega ha querido saber la opinión de Pedro Cavadas sobre las vacunas covid, pese a que el médico acababa de recibir un premio solidario, algo que ha provocado el encontronazo entre ambos. Puedes ver el vídeo al final de esta información.

Al cuestionar al doctor Pedro Cavadas sobre los efectos secundarios de las vacunas contra el coronavirus, el cirujano se negó a hablar del tema con un tono serio y distante. "Disculpe, ¿no era lo del premio? Yo es que las vacunas, con todos mis respetos, me dan igual. Soy cirujano, no experto en vacunas. Me han liado en eso y no es mi terreno”, ha cortado Cavadas a la conductora de 'Ya es mediodía' sin dejarle demasiadas alternativas. El doctor Cavadas acababa de recibir un galardón que le había entregado Mensajeros por la Paz con motivo de su compromiso humanitario, motivo del que quería hablar. Cavadas marca así un punto y aparte en sus declaraciones sobre el coronavirus que han estado marcadas por la polémica.

Ante un nuevo intento de la periodista para conocer la opinión de Cavadas sobre la vacuna, el cirujano se ha vuelto a mostrar incómodo. "Me han ofrecido hablar de mi premio, pero a partir de ahí pues ya no tengo mucho que decir. Disculpe que le quite la ilusión", ha afirmado. Rotundo, Cavadas ha reconocido durante la conexión que no se lo estaba "poniendo fácil" a la conductora del programa, que ha querido quitarle hierro y rebajar la evidente tensión recordando la entrevista de Francisco Umbral con Mercedes Milà.