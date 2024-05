Mediaset presentó hace poco más de una semana Mis vecinos de al lado, un nuevo reality conducido por la presentadora Cristina Boscá. Emitido por Mitele Plus, el nuevo programa ha reunido a algunos de los concusantes que más polémica generaron durante la última edición de La isla de las tentaciones.

Andrea Bueno, Alba Casillas, Alex Girona, Álvaro Álvares, Mariona Ferré y Julen Muñoz conviven de nuevo juntos, pero esta vez en una vivienda completamente acristalada en la que graban y retransmiten durante las 24 horas cada uno de sus movimientos en Mitele Plus.

Durante los últimos días Alex, exnovio de la también polémica y concursante de Supervivientes, Marieta, ha acaparado el mayor protagonismo en el nuevo reality. Esto se debe a que Gabriela ha decidido romper con él después de conocer que el joven le ha sido infiel de nuevo.

Las continuas infidelidades de Alex a Gabriela

Hace pocas semanas se daba a conocer que, pese al poco tiempo que llevaban juntos, Alex había sido infiel a Gabriela con una joven llamada Alba. La exconcursante de La isla de las tentaciones conocía, además, la noticia en directo, lo que hizo que fuera todavía más difícil para ella asimilar lo ocurrido.

En ese momento, ella decidió personar su traición y continuar juntos. Después de esto, y mientras la joven se encontraba presente en el plató de Mis vecinos de al lado, Alex apareció para preguntar a su novia si le había sido infiel mientras él estaba en el reality, a lo que ella contestó con un no rotundo.

Después de esto, ella le preguntó él le había engañado con alguien más: "¿Tú me has sido infiel alguna vez más aparte de con Alba?". El respondió simplemente que "sí". En ese momento ella se vino abajo y conmenzó a recriminarle sus infidelidades: "¿Consideras que quieres a una persona poniéndole los cuernos veinte veces? Te perdono unos cuernos y tú con la conciencia tan tranquila, sin decírmelo, que me tengo que enterar aquí. ¿Eso es querer?".

Además, al convertirse los dos en personajes públicos después de su paso por La isla de las tentaciones, Gabriela también le reprocha que su comportamiento le deja en evidencia delante de todo el país: "Cada vez que vengo aquí, tengo que enterarme de algo. Permites tú que se ría toda España de mí. Y ellas también".

Alex justifica su segunda infidelidad a Gabriela: "Te puedo querer y serte infiel"

Alex trata de justificar sus engaños e infidelidades de una manera bastante cuestionable, lo que provoca que los presentes en el plató televisivo se le echen encima: "No te voy a decir que no te quiero. Te puedo querer y serte infiel. Es lo que hay. Me voy por ahí y se me va".

Después de conocer esta segunda infidelidad, Gabriela ha decidido, en teoría, poner punto y final a su relación con Alex: "No te voy a aguantar un cuerno más. Te has reído de mí. Te quiero con el alma, pero me quiero más a mí", sentenció.