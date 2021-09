El nuevo reality de Mediaset "La casa de los secretos" ha entrado en la parrilla de los jueves por la noche como un elefante por una cacharrería. La elección de los participantes no ha dejado indiferente a nadie ni menos aún los secretos que deben guardar si quieren ganar el premio final. Alba Carrillo y su madre ya han tenido su primer momento de gloria al reconocer qué tipo de ropa interior usa: "Es como ir desnudita".

Telecinco no ha reparado en gastos y la puesta en escena de la primera gala ha recordado a los mejores momentos del Gran Hermano más glamuroso. Dos de las primeras participantes de "La Casa de los Secretos" son madre e hija. Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente, prometen y mucho. En teoría la participación de Alba era un secreto y su madre no lo sabía. Sin embargo, la puesta en escena hizo bastante difícil mantener esta ilusión. Las dos vestían el mismo modelito de color turquesa con plumas el cuello en plan gemelas. Casualidad o una genialidad más de los guionistas de Telecinco y la productora. ¿Quién sabe?

La braga láser es la prenda de la temporada, lo dice @albacarrillotw que de moda sabe 👙 #SecretEstreno pic.twitter.com/1gQOxJbRQ1 — Secret Story España (@SecretStory_es) 9 de septiembre de 2021

También quedará para el recuerdo la confesión de Alba Carrillo que habría ruborizado a cualquiera con menos horas de vuelo en los platós. La colaboradora de televisión no dudó en explicar cómo era su ropa interior "cortada a láser" cuando en uno de los videos de presentación de su madre le recordó que se llevase "las braguitas de láser que te he comprado". Este detalle no pasó desapercibido para el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, que tras reconocer que no tenía un conocimiento amplio en el mundo de las "braguitas" le pidió a Alba que explicase cómo eran y por qué eran tan especiales

Ella, con más desparpajo que la mejor de las comerciales de lencería, explicó a cámara que también usaba ese tipo de ropa interior y que este tipo de lencería permitía ir como "si no llevaras nada. No se marca nada".