Después de la tremendísima bronca que protagonizaron Belén Esteban y Paz Padilla la semana pasada cuando la de Paracuellos le recriminó a la presentadora gaditana su postura frente a las vacunas, la madrileña podría verse de nuevo en el centro del foco de la opinión pública debido a su estado de salud.

Y es que la pregunta que se hacen muchos telespectadores, internautas y seguidores de la ex de Jesulín de Ubrique es si Belén Esteban tiene covid. Nadie parece saber muy bien de dónde sale ese interés, aunque probablemente nazca de la férrera postura que la colaboradora de Mediaset mantiene en contra de los antivacunas y en defensa de la vacuna del covid.

No en vano, eso fue precisamente lo que desató su enfrentamiento con Paz Padilla en 'Sálvame' a raíz del vídeo en el que participó la gaditana junto a Anne Igartiburu y María del Monte en el que aseguraba que la vacuna "no sirve para nada". Días antes, Belén Esteban ya le había llamado "irresponsable" y, cuando se vieron cara a cara, le recriminó con dureza sus palabras acerca de la vacuna.

Interés por el estado de Belén Esteban

Tras estos episodios, para muchos seguidores de la madrileña surge la duda de si Belén Esteban tiene covid o, al menos, lo ha tenido para mostrarse tan inflexible con una compañera con la que ha compartido muchos años en los platós. De momento, no hay nada que haga sospechar que la de Paracuellos haya contraído el covid y, sin embargo, son muchos los internautas que de repente se lo preguntan y están ávidos de información al respecto.

La razón, tal vez, está en la ausencia de Belén Esteban del debate de 'Secret Story' pese a que se había anunciado su participación a bombo y platillo. El por qué no fue después de todo es algo que, por el momento, no ha trascendido. Si finalmente se debe a que Belén Esteban tiene covid, habrá que esperar a que ella misma Esteban o alguien de su círculo más próximo confirme un posible contagio y, si es que no, tal vez suceda lo mismo pero para desmentirlo y acallar así todo el ruido que generan en la red quienes están ansiosos de conocer la situación de la famosa colaboradora de Mediaset.