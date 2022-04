Joaquín Prat es una caja de sorpresas. Y hoy lo ha vuelto a demostrar cuando, ni corto ni perezoso, ha desvelado que se "apunta" al último y comentadísimo retoque estético al que se ha sometido José Ortega Cano, un injerto de cejas.

Haciendo gala de su sinceridad y encantado con el resultado del injerto capilar que se hizo hace algunos años y desde el que luce uno de los cabellos más envidiados de la pequeña pantalla, el presentador de 'El programa de Ana Rosa' y 'Cuatro al día' ha asegurado que va a seguir los pasos del torero y va a 'repoblar' sus cejas.

"La naturaleza me ha dotado de otras cosas, pero no de pelo en las cejas" ha confesado, convencido de que tener unas cejas más pobladas le daría una "mirada más profunda". "Me interesa mucho" ha añadido, interesado en el número de teléfono donde Ortega se ha hecho el injerto para "copiarlo".

Una decisión que ha tomado en directo ante el estupor de su compañera Patricia Pardo que, perpleja, señalaba que estamos acostumbrados a verle con sus cejas y sería raro de repente verle con unas más pobladas. "No sé si tendría que recortármelas si creciese mucho el pelo" le respondía Joaquín, muy interesado en emular al maestro. ¿Cumplirá su palabra el presentador?