Alberto Núñez Feijóo visitó ayer a Bertín Osborne en el programa de televisión ‘Mi casa es la tuya’, donde realizó su entrevista más personal desde que asumió la dirección del Partido Popular a nivel nacional.

Feijóo explicó que conoció a su mujer, Eva Cárdenas, en un avión y a los cuatro años volvió a verla en una visita oficial al grupo Inditex, donde ella trabajaba -aunque no se acordaba de ella-. Actualmente ocupa un cargo como alta ejecutiva dentro de la empresa, aunque ha renunciado a diferentes oportunidades profesionales por su vida personal: “Es tan generosa que yo sé que no soy justo. Ha renunciado, por el niño, a ser la presidenta de una compañía”, confesó Feijóo.

Además, el líder del PP también admitió que una directiva de primer nivel no necesitaba “a un tío como yo” y que “vivía mucho mejor antes de conocerme”.

Alberto Núñez Feijóo tiene un hijo de cinco años. “No es lo mismo tener un hijo con 25 que con 55 años”. #MiCasaFeijóo pic.twitter.com/PVnn3Zn2Xw — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 30 de abril de 2022

Hace cinco años, Feijóo tuvo su primer hijo: “No es lo mismo tener un hijo con 25 que con 55 años”. El presidente del PP también confirmó que su mujer y su hijo se mudarán a Madrid para estar cerca de él en esta nueva etapa en su trayectoria profesional.

Después de hacer un repaso al plano más personal de su vida, Bertín Osborne preguntó a Feijóo por sus inicios en la política. El líder del PP reconoció que votó a Felipe González en 1982: “Le voté por convicción y lo volvería a hacer”. Además, admitió que Fraga lo sabía, aunque nunca le dijo nada.

Alberto Núñez Feijóo votó a Felipe González en el 82. “Le voté con convicción y lo volvería a hacer”. #MiCasaFeijóo pic.twitter.com/dHCTtcPHTs — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 30 de abril de 2022

Feijóo reveló también su apodo en los primeros años como presidente de la Xunta: “Cuando entré, suprimí el 45 % de los altos cargos. Me llamaban Feijóo I, el austero”.

Volviendo a la actualidad, Feijóo reconoció que el Partido Popular había tenido recientemente una crisis muy fuerte dentro del partido: “Perdimos el control y el horizonte; y se podría haber evitado”.

Respecto a un hipotético acuerdo con VOX en el futuro, el líder del PP no dudó en señalar que “me interesan mucho sus votantes, pero no somos lo mismo”. Además, Feijóo remarcó que “no puedo estar de acuerdo con un partido que no cree en un estado autonómico”.

¿Está Juan Manuel Moreno Bonilla tirándole la caña a Bertín?: “¿Tú te animarías a entrar en política?”. #MiCasaFeijóo pic.twitter.com/T5UWyndewI — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 30 de abril de 2022

En la parte final del programa, Feijóo recibió la visita sorpresa de Isabel Díaz de Ayuso y Juanma Moreno, quien preguntó a Bertín Osborne si se animaría a entrar en política. Por su parte, Osborne subrayó que la veía “mucho más contenta con este presidente”.

Por último, Feijóo abandonó el programa comprometiéndose a no mentir a los españoles “nunca”.