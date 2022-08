Más allá de este trepidante final, Rafa y Orestes también hicieron ayer historia en la prueba de la pista musical, aunque no precisamente por un buen motivo. Pese a sus múltiples intentos, ninguno de los dos consiguió adivinar qué canción de Mecano estaba sonando.

"No lo puedo dar, no pasa nada. Creo que es la primera vez en la historia que vosotros no lo sacáis. Dos roscos, uno para cada uno", apuntó Roberto Leal antes de revelar que se trataba de 'El club de los humildes'.