Los programas de La Resistencia no dejan nunca nadie indiferente, pero la última invitada, Pilar Rubio, causó todo un revuelo con su visita al espacio de Movistar+. Uno de los principales temas de conversación durante la entrevista fueron los cuatro hijos que la colaboradora de televisión tiene con Sergio Ramos. De hecho, todo giró entorno a los nombres de los niños: "Yo tengo una espinita clavada en el corazón, porque a mí me gustaría que mi primer hijo se hubiera llamado Axel, pero había que ponerse de a cuerdo con la otra parte, que es el padre, y no llegamos a un acuerdo. Se llaman Sergio, Marco, Alex y Máximo Adriano"

El nombre del hijo más pequeño dio mucho que hablar, aludiendo a que los otros tres tenían nombres más comunes, pero que el de su último hijo era de lo más peculiar: "Ojalá mis padres me hubieran llamado Máximo Adriano. Estaría presentando el programa desnudo, es un nombre de hijo de famosos", espetaba el presentador de La Resistencia. En un momento Pilar Rubio lanzaba una pregunta al aire relacionada con la experiencia que tiene como madre de sus pequeños, todos niños: "¿Los chicos juegan a pelearse todo el día? ¿No saben jugar a otra cosa?". "Si le llamas Máximo Adriano sí, por supuesto", contestaba Broncano, provocando las risas del público. Sin embargo, la situación más comentada de la entrevista es cuando David le lanza su pregunta estrella sobre cuántas veces ha mantenido relaciones sexuales durante el último mes. La presentadora, sin pelos en la lengua, respondía de manera muy sincera y directa: "Nosotros lo hacemos todos los días, menos los que estoy en Madrid. Por ejemplo, hoy por tu culpa no puedo". Broncano, con cara de sorprendido, le responde: "Ósea, ¿ahora mismo tu marido me está odiando?", "Que va, está jugando un partido, así que no le da tiempo a odiarte", bromeaba ella. "Para mí es parte de mi entrenamiento. Es saludable, es bueno. En serio, es vida", añadía. Más tarde conversaban sobre la asiduidad con la que mantienen relaciones sexuales las personas que tienen hijos, ya que queda poco tiempo y espacio para ello, pero para la mujer del futbolista eso no supone un problema: "A las nueve y media de la noche he metido a todos mis hijos en la cama ya. No tiene por qué parecer increíble, todos deberíamos buscar un pequeño rato para estar con nuestra pareja. Es importante, ¿Cuánto tiempo se va a quitar al día? ¿Media hora? ¿Una hora?". "O tres minutos", apuntaba Broncano, otra vez en tono jocoso, siguiendo la línea del programa.