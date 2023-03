First Dates es uno de los programas que reúne a personas de los más variopintas, junto con los realities de Mediaset. Noche tras noche, miles de personas se reúnen frente al televisor para ver cómo sus invitados, que van en busca del amor, se desenvuelven en sus citas.

Durante una de sus últimas emisiones dos invitados, Ainara y Javier, dieron mucho de qué hablar. Fueron de los últimos en disfrutar del jacuzzi que el programa de Cuatro instaló por la Semana Blanca, y nada más llegar Ainara espetó lo siguiente: "¿Está calentita? Bueno, no pasa nada, si no la caliento yo".

Ainara es consciente de que está provocando a su cita: "Le he tentado un poquito... un poquito bastante. Tiro la piedra y escondo la mano". Por su parte, a Javier desde luego le ha quedado claro que a Ainara "le gusta jugar": "Ainara es un culo inquieto. Siempre está para arriba y para abajo, moviéndose... y la verdad es que eso me gusta".

Mientras estaban dentro del agua la joven se comió un trozo de tarta, que no quiso compartir con su cita: "Yo soy tu postre", le dijo. Más tarde, sola ante las cámaras, confesó que le gusta actuar de este modo: "Soy como un microondas, caliento pero no cocino. No se lo quiero dar todo hecho. Sé que se ha quedado con ganas de un beso, pero tendrá que venir a Tenerife para ganárselo".

Ainara, siguiendo con su estrategia para dejar a Javier con ganas de volver a verle, decide hacerle un masaje mientras los dos todavía están en el jacuzzi.

Finalmente, cuando la canaria le pregunta si le ha gustado la cita, el de decide bromear: "Bua... tenía unas ganas de que acabara ya. Te lo juro". Aunque ella parece no entender la broma hasta que él le especifica que no le tome enserio.

"Tendría una segunda cita con Javi porque me he sentido súper a gusto y me ha transmitido muy buenas vibras. Creo que la cita se nos ha hecho demasiado corta y por eso quiero repetir"

Por su parte, Javi ha confesado que también se ha sentido a gusto: "Me encanta Canarias, así que nunca se sabe".