César es un amante del lujo. De origen colombiano, vino a vivir a España por amor. No obstante, revela en First Dates que una vez aquí se llevó la sorpresa de su vida: el hombre por el que había 'cruzado el charco' tenía mujer e hijos. Sin embargo, a él no le importaba, ya que su exnovio era millonario. "Yo sabía que además de tener mujer e hijos había otro chico, pero no me importaba", asegura.

Juan, su cita, está totalmente de acuerdo con César: "Hombre, si tiene dinero puede tener lo que quiera por ahí, mientras a ti te lo de todo... Quien diga que el dinero no da la felicidad es porque siempre ha tenido dinero, o porque nunca lo ha tenido y no sabe lo que es. El dinero ayuda, y bastante", opina.

Es más, Juanito busca exactamente lo mismo. Cuando su acompañante de velada le pregunta qué es lo que busca, responde de manera muy clara y directa que lo que quiere es "tener un novio que tenga mucho dinero" y que le mantenga. César le da la razón, concluyendo que "es lo que buscamos todos".

César quiere conocer un poco más de Juanito, y para ello le ha hecho una pregunta que para él es primordial: "¿Tú qué prefieres, una pareja que sepa follar o que sepa cocinar?". El gaditano no sabe escoger entre ambas cosas, y considera que "la comida es muy importante y hay que hacer siete comidas al día. Una cosa va de la mano de la otra, o las dos, o ninguna", sentencia.

Solo ante las cámaras, Juanito revela que a él le gustan "chinos, filipinos, colombianos o portugueses…". Asegura que le da igual la nacionalidad, pero que César no le ha gustado. Tampoco le ha apasionado que llevara las uñas pintadas y bolso y que esas cosas no le "ponen". Pese a eso, ha decidido besarle apasionadamente en el fotomatón: "No me ha gustado, pero un morreito no se lo voy a negar".

Cuando llega el momento de la decisión final, el primero en hablar es César. Argumenta que no quiere tener una segunda cita con Juan porque siente que no tienen los mismos gustos, " pero es un chico muy agradable y tiene unos ojos muy bonitos".

Cuando le llega el turno a Juanito, explica que tampoco quiere seguir conociendo al colombiano: "A mí tampoco me gustaría tener una segunda cita con César. Lo siento, no eres mi prototipo. Me gustan más altos, y las uñas y el bolsito...", explica.

A César no le ha sentado bien ese comentario, y explota contra su cita: "Ya, es normal que no le gusten mis uñas ni mi cartera porque cuando tú quieres algo que no te puedes permitir y lo ves en otra persona de repente no te gusta. Es como cuando uno va a Rolex y le ofrecen el mejor reloj, dice que no lo quiere, y realmente es porque no se lo puede permitir", le recrimina.

Juanito, sorprendido con esta reacción, le dice que llame a su exnovio millonario, que seguro que con él le va mejor. En ese momento, César aprovecha para hacer un llamamiento a su expareja: "Si estás viendo esto llámame Javi, por favor, quiero volver contigo".