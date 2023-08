Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Liana y Ángel han sido dos de las últimas personas en acudir al programa en búsqueda de su media naranja. Ella vive en Valencia, pero es colombiana. Tiene diferentes profesiones, pero la principal y la que más le apasiona es la de cantante: "Decidí llamarme 'La Patrona' porque soy una mujer de liderazgo. Me encanta poder armar grupos y ser yo la que dicte las reglas", explica.

En cuanto al amor, lamenta que no ha tenido demasiada suerte hasta el momento debido que siempre ha estado "muy enfocada" tanto en sus hijos como en su carrera musical: "Además soy terapeuta, así que no tengo demasiado tiempo libre", añade. No obstante, no ha perdido la esperanza: "El amor no ha tocado a mi puerta, pero sigo esperándolo y creyendo que existe", asegura.

En cuanto al perfil de hombre que busca, apunta a que querría que fuera una persona "que se cuide", ya que ella es una mujer que se preocupa en su aspecto físico. Por otra parte, añade que le encantaría cruzarse con "un hombre que se ame, que valore a las mujeres, que sea muy inteligente y elegante", sentencia.

Ángel, el acompañante de velada de Liana, se define como "un tío muy normal y sencillo", pero al que muchas veces le gusta arreglarse para decir "aquí estoy yo". Para la cita ha decidido vestir un traje rosa con el que se siente fenomenal: "Hoy me he puesto guapo", presume.

Al almeriense no le ha costado romper el hielo y empezar una conversación sobre sexo: "Me considero un hombre muy apasionado y pienso que las cañerías todos los días tienen que circular, sino se pueden atascar", espeta.

Además, se ha quedado comentamente ensimismado con la belleza latina de Eliana: "He entrado al restaurante como el tigre de Almería, y cuando he visto a Eliana me ha faltado hacer 'miau'. He pensado que es un pibón y que me puede comer entero. Es una mujer maravillosa y guapísima", asegura. La atracción ha sido mutua, y es que ella ha pensado que Ángel tiene unos "ojazos", y ha confesado que una de las cosas en las que más se fija de los hombres es en su mirada.

Cuando ha llegado el momento de la decisión final, ambos han sentenciado que querían repetir con una segunda cita. Ángel se ha llevado tal alegría al conocer que compartiría otra romántica velada con Liana que incluso ha bailado para celebrarlo.