El último programa de La isla de las tentaciones 7 estuvo cargado de emociones. Uno de los momentos más tensos fue la hoguera de confrontación entre Andrea Bueno y Álvaro Álvarez, que llegó cuando tan solo se habían emitido dos programas de la última edición del reality. Ahora la de Málaga ha respondido a todas las críticas que ha recibido tras su paso por República Dominicana.

Andrea Bueno ha sido, sin duda, la protagonista de La isla de las tentaciones 7 durante su breve paso por el programa. Su actitud impulsiva y enfados desproporcionados han sido lo más comentado en redes sociales durante la emisión de los tres primeros capítudos. De hecho, Internet ya está plagado de memes que hacen alusión a la joven malagueña.

Andrea contesta al hate que ha recibido a través de redes sociales

En consecuencia, Andrea ha recibido mucho hate a través de redes sociales, y es que cientos de personas le han atacado por su comportamiento en La isla de las tentaciones. En este sentido, la joven de tan solo 18 años ha respondido al aluvión de críticas que le ha tocado soportar durante los últimos días.

Andrea Bueno ha sido muy clara y directa en su respuesta: "Este mensaje va para todas las puretonas y puretones que os hartáis a llamarme loca. Dejaos ya de tonterías, porque como me meta en los Instagrams de vuestros niños me tenéis el jueves que viene en la mesa del comedor diciendo: 'Hola, suegri, ponme un cafelito'".

Andrea, consciente de sus errores: "No me gustaría que me tuvierais de referente"

En un par de historias que ha publicado en Instagram, Andrea ha reconocido que sus comportamientos en el programa no fueron adecuados, mostrándose consciente de sus errores. Además, ha advertido a las chicas más jóvenes que le siguen que esa actitud no es la correcta: "Sé que muchas niñas pequeñitas me tenéis de referente y me parece perfecto que tengáis como referencia que no os pise nadie, el tener los cojones bien puestos y que delante de vosotras solo vayan Dios y vuestros padres”, ha comenzado.

"Pero no me gustaría que me tuvierais de referente por lo loca que me volví en La isla de las tentaciones. Esas situaciones no pasan en la vida real y ahí mis comportamientos se fueron, fueron de ‘crazy’. Perdí los papeles y no supe gestionar mi ira, y eso no está bien. Y si te pasa eso busca ayuda, porque la vas a encontrar", ha terminado zanjando.