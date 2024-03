La séptima edición de La isla de las tentaciones llega hoy a su final. Ha sido una edición muy movidita, con giros bruscos desde el principio como el abandono de dos de las parejas participantes y la incorporación de dos nuevas. También se han vivido momentos tensos como la hoguera de confrontación de Nico y Ruth, o el enfrentamiento cara a cara de Marieta con Gabriela.

Esta noche La isla de las tentaciones 7 llega a su colofón con las hogueras finales, uno de los momentos más esperados por los espectadores del reality, en las que las parejas volverán a verse las caras después de estar durante unas tres semanas separados y rodeados de la tentación con los solteros y solteras. Por eso, estas hogueras son un momento en el que los concursantes tienen muchas cosas que hablar.

Las chicas admiten que no tienen una buena relación con Ruth

Justo unas horas antes de la última emisión del programa, las concursantes Marieta, María y Ana han subido un vídeo al canal de MTMad de Marieta en el que han hablado de su mala relación con su compañera Ruth, admitiendo que llevan un tiempo distanciadas. "Nosotras hemos congeniado más", comienza comentando María.

"Dentro de la villa estábamos todas para todas, pero cada una tiene una personalidad y hay algunas que son más complicadas", opina Marieta. Por su parte María, admite que su relación con la que fue su compañera ha cambiado una vez abandonaron República Dominicana: "Yo con Ruth dentro de la villa hice bastante piña, me llevaba muy bien con ella, pero cuando empezó la emisión la noté muchísimo más distante conmigo".

Además, han comentado que opinan que Ruth no suele tomarse demasiado bien cierto tipo de comentarios y que es difícil hablar con ella: "Es una persona a la que es difícil decirle las cosas a la cara. Es no tomarse las cosas a pecho y quedarse con la parte buena de todo", opina María.

Marieta: "Sinceramente, paso dos días más con ella y la nomino"

Algo que defiende también Marieta, quien tuvo algún que otro roce con ella en la villa: "Tanto que dice de su madurez, podía serlo un poquito más y sentarte delante y decir 'me sienta mal esto'. Yo sinceramente, paso dos días más con ella y la nomino. Lo que no es normal es que digas que tienes una madurez extrema y cojas y te salgas del grupo. No tengo problema con ella, pero es una persona difícil de llevar", ha valorado.

Ana, aunque menos que sus compaleras, también ha hablado sobre su relación actual con Ruth, y ha dicho que ni siquiera se siguen en redes sociales: "Ya ni nos seguíamos en Instagram porque no tengo ninguna relación. Yo sí tenía relación con ella y le intentaba ayudar al principio", ha comentado. Algo que ha corroborado María: "Yo le pregunte cómo estás y no me contestó nunca. Yo no puedo hacer más".