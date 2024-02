Andrea Bueno y Álvaro Álvarez fueron, junto con Alba y Rober, una de las parejas relámpago de 'La isla de las tentaciones 7'. La de Málaga, de tan solo 18 años, se convirtió en la clara protagonista del reality durante los dos programas en los que participó. Por este motivo, y pese a su fugaz paso por República dominicada, la pareja ha adquirido un gran protagonismo en esta edición.

Precisamente por esto Andrea fue invitada a participar en el debate de 'La isla de las tentaciones', donde reconoció, al igual que previamente ya lo había hecho en redes sociales, que no se siente orgullosa del comportamiento que manifestó durante su paso por el programa. De hecho, en Instagram pidió a sus seguidoras más jóvenes que no la tuvieran como modelo a seguir por lo que habían visto de ella en televisión.

Andrea asegura que Álvaro le chantajeó con cortar la relación

No obstante, al igual que ha reconocido sus errores, ha asegurado que ella jamás quiso participar en el reality de Telecinco, señalando por otra parte que cuando los responsables de las redes sociales del programa contactaron con ellos para ofrecerles ser una de las parejas de la séptima edición del formato de Telecinco, Álvaro le chantajeó con dejarle si no iban a República Dominicana.

"Nunca he querido ir ahí, y supongo que eso no es algo nuevo... pero es que Álvaro se estaba marcando el papelón de que me quería, y vale que me quiere, pero él dijo que estaba ahí porque me quería. Cuando nos ofrecieron ir al programa yo le dije 'No rey, estoy pasando por un momento muy delicado de mi vida, no quiero ir, no puedo ahora, sé lo que me va a pasar'. En ese momento él me dijo 'Escucha, que si no vamos te dejo, recoges tus cosas y te vas, que yo quiero aprovechar esta oportunidad'", explicaba la joven de 18 años.

La respuesta de Álvaro a la afirmación de Andrea

Álvaro, por su parte, no ha tardado en pronunciarse en redes sociales tras la afirmación de Andrea en el debate de 'La isla de las tentaciones': "He visto todos los comentarios. Andrea puede ser que haya actuado fatal en la isla, que no supo parar sus impulsos, que vio cosas donde no las había... Pero os puedo asegurar que mentirosa no es", comienza afirmando el andaluz.

Para sorpresa de muchos, Álvaro ha confirmado que todo lo que ha contado Andrea es verdad y reconoce, por lo tanto, que chantajeó a su novia con cortar la relación si se negaba a participar en el programa: "Es verdad, tiene toda la razón. En todos los procesos de la isla, ella estaba psicológicamente mal y yo le dije que sino íbamos, conmigo no iba a estar. No íbamos a estar juntos", admite.