La séptima edición de La isla de las tentaciones está llegado a su fin. Solo falta el broche de oro, el reencuentro, en el que se reúnen las parejas seis meses después, muchas veces junto con los solteros y sla islaolteras que han puesto en jaque sus relaciones.

Anoche Telecinco retrasmitió uno de los momentos más esperados por los espectadores del programa: las hogueras finales. Las parejas volvieron a verse cara a cara, y en el encuentro tuvieron que darse muchas explicaciones después de pasar semanas separados y expuestos a la tentación.

En las hogueras finales las parejas tuvieron que ver juntos las imágenes de ambos, algo nada agradable y que, evidentemente, levantó ampollas y desató discusiones y enfrentamientos. Además, después de estos visionados, Sandra Barneda les preguntó uno a uno si querían abandonar República Dominicana con su pareja, solos, o con un nuevo amor.

A esta cuestión los concursantes dieron respuestas de todo tipo. Hubo quienes no dudaron en abandonar la isla de la mano de su pareja, también quienes quisieron acabar la experiencia solos y, finalmente, algunos sorprendieron respondiendo que querían salir de La isla de las tentaciones de la mano de un nuevo amor.

María y David

La primera hoguera fue la de María y David. Ella estaba muy molesta con su novio por el tonteo que había tenido durante la experiencia con Zaira, quien, para sorpresa de todos los espectadores, apareció en la hoguera asegurando que entre ella y David había habido tocamientos: "Ha habido varias cositas, yo me he tocado, le he tocado", contaba.

No obstante, David trataba de desmetir las palabras de la soltera: "Yo no hice nada, ella pasó al baño y si es verdad que hizo eso y yo ni la miraba, yo le estaba diciendo todo el rato que se fuese", le decía a María, al mismo tiempo que criticaba su acercamiento con Álvaro Boix: "Has hecho lo mismo que yo y tú lo has hecho con tu ex", le reprochaba.

Pese a todo esto, la pareja decidió dejar todos estos desacuerdos a un lado, y María y David abandonaron una vez más República Dominicana de la mano.

Mariona y Adri

Mariona y Adri fueron los siguientes en sentarse frente a la hoguera. Ambos habían caído en la tentación, ella con Julen y él con Mónica. No obstante, Adri había llegado más lejos, ya que, a diferencia de Mariona, él si que había llegado a mantener relaciones sexuales con la soltera.

Adri lanzó una pregunta a su novia: "¿Qué hemos hecho, amor?", a lo que ella respondía de manera implacable: "Qué has hecho tú". Él en todo momento justificaba lo que había hecho con la soltera con que se había dejado fluir al ver las imágenes de Mariona con Julen. No obstante, a ella no le servía esa justificación.

De hecho, cuando la presentadora le formuló la pregunta final a Adri, él respondió que quería abandonar República Dominicana con su pareja. Mariona, sin embargo, no estaba dispuesta a continuar con la relación después de todo lo que había ocurrido: "Este no es mi Adri, el primer día ya no estabas pensando en mí, es que no te reconozco", lamentaba.

Ana y Borja

Los terceros en verse de nuevo cara a cara fueron los valencianos. Borja y Ana, pese a que no habían llegado siquiera a besarse con nadie, estaban bastante enfadados con el comportamiento que habían tenido durante la experiencia, aunque por motivos diferentes.

Borja le reprochaba lo mal que había hablado de él, acusándole de dejarle en mal lugar: "Has dicho que soy un falso, inmaduro, guarro… No tienes ni idea de cómo ha sido la experiencia para mí". Ana, por su parte, le mostraba su enfado por las barreras que había traspasado en el flirteo con Andrea: "Debería darte verguenza lo que he visto".

No obstante, después de ver las imágenes y darse las explicaciones pertinentes, tanto Ana como Borja abrieron su corazon: "Sabía que te quería, pero me he dado cuenta de que mucho más de lo que pensaba. Me voy con el amor de mi vida. Quiero que tengamos un hijo y que nos casemos", decía él. A lo que ella respondía: "No me imagino una vida sin ti".

Marieta y Álex

Marieta y Alex fueron los últimos en sentarse frente a la hoguera. La tensión era palpable desde el primer segundo, y de hecho ella no quiso ni saludarle. Los gritos y los reproches, sobre todo por parte de Marieta, fueron constantes durante toda la hoguera.

Sin embargo, en el momento en el que debían decidir cómo acabar la experiencia, Marieta se derrumba y asegura que quiere irse de la mano de Alex: "Perdóname si te he hecho daño, por favor. Me he dado cuenta de que sí tenía muchas carencias, pero lo único que sé es que te quiero".

Alex, por el contrario, no considera que su relación fuera a funcionar después de todo lo que han vivido en La isla de las tentaciones. Además, y para la sorpresa de todos los espectadores, no solo dice que no quiere seguir con Marieta, sino que decide salir de República Dominicana iniciando una nueva relación con Gabriela.