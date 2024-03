Sandra Barneda es, sin duda, una de las presentadoras del momento. Y su paso por programas de gran notoriedad como La isla de las tentaciones y Supervivientes no han hecho sino incrementar su fama y su 茅xito.

Pese a su celebridad, Sandra Barneda no ha tenido reparos en presentar p煤blicamente a algunas de sus parejas. Sonado fue su romance con Nagore Robles, a quien permaneci贸 unida sentimentalmente durante seis a帽os, y en la actualidad, su coraz贸n est谩 ocupado por la bailarina Pascalle Paerel.

Las palabras de amor de Sandra Barneda

Tal vez por eso, los miles de seguidores que tiene Sandra Barneda han recibido una sorpresa may煤scula al verla declarar su amor incondicional en p煤blico. La periodista no se ha guardado ni una alabanza hacia quien profesa tanto amor, al tiempo que ha deseado que ambos puedan compartir juntos el mayor tiempo posible.

"Creo que sin ti no ser铆a nada", empieza la presentadora. "Llegaste a mi vida creo que en uno de los momentos m谩s complicados y me has llenado de amor", le dice Sandra Barneda.

"No te ha importado la hora. Me has aguantado lloreras, risas, compa帽铆as que a lo mejor no te hac铆an demasiada gracia", apostilla, "y siempre con buena cara", admite la actual conductora de Supervivientes.

Esa actitud, reconoce, es lo mejor que se ha podido encontrar y lo que al final le ha robado el coraz贸n a Sandra Barneda. "Ese es el regalo m谩s bonito, porque siempre has estado ah铆 y por eso quiero darte las gracias, mi amor", le asegura arrobada y sentada en una silla de su casa.

La sorpresa es cuando el plano se abre y en el sill贸n de al lado no aparece ninguna persona, sino el perro de la periodista. "Has sido y eres mi gran compa帽ero", le dice. "Te quiero mucho", finaliza la presentadora.

Sandra Barneda es una apasionada de su perro Leo, tanto que la presentadora comparte con 茅l varias publicaciones en sus redes sociales, donde siempre alaba las cualidades del animal y deja claro el gran amor que le profesa.