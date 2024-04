'La Isla de las Tentaciones 7' está llegando a su fin. Las parejas abandonaron República Dominicana hace casi un año, pero aún quedan algunas conversaciones finales entre los participantes. En especial, llamó la atención de todos que una de las parejas se ha quedado totalmente aislada y, al parecer, no mantienen relación con sus compañeros de experiencia. Por ello, durante su debate final, no volaron dardos tan sólo de los colaboradores, sino también del resto de parejas.

Y es que, Niko Malavaux y Ruth Gozález han sido de las parejas más controversiales de esta edición, pero no por sus infidelidades, sino por su dinámica. Una Ruth que sus compañeras definen como "altiva" y que no se ha ganado el apoyo de las redes. Y un Niko que, en un inicio, gustó mucho al público, pero al parecer ya no es así.

"No fuisteis reales y no os pusisteis a prueba"

"Hay gente que dice que no fuisteis reales y que no os pusisteis a prueba" les decía la presentadora, Sandra Barneda, a ambos. "Soy una persona que está realmente enamorada, es muy complicado conseguir una conexión. Es posible y no lo estoy juzgando, en mi caso no lo fue y en el de ella tampoco lo fue. Nos pusimos a prueba de la forma que pudimos, no hicimos ningún papel", contestaba Niko.

Los ataques a Niko

Entonces, se vieron imágenes de sus compañeros, David y Borja, diciendo que Niko "lo tenía todo pensado" y que es un "bien queda". "Primero vamos a por David. Vienes a decir que yo soy un bien queda, cuando tú eres el que más experiencia en televisión tienes y vienes a limpiar tu imagen. Y segundo, creo que perfectamente podrías haber hablado conmigo", reaccionaba Niko. Borja, allí presente, replicaba: "Todo eso te lo dijimos a la cara".

Suso Álvarez, uno de los colaboradores, decía: "Me parece un discurso muy tramposo el que estás haciendo porque cada vez que te decimos que no te has puesto a prueba te vas a la otra polaridad. Nadie te está pidiendo eso, te estan pidiendo que no solo estés pensando solo en subir seguidores en TikTok, sino que vivas la experiencia". "Creo que no estás haciendo tu trabajo bien, creo que te has equivocado de programa, porque he dado citas, he hablado con tentadoras", contestaba Niko ante el ataque. Pero el colaborador continuaba y no se quedaba corto: "El que no lo está haciendo bien eres tú que has estado escondido detrás de una planta todo el concurso, campeón [...] Eres un tramposo. Yo no te he pedido que seas infiel, te he pedido que te integres y que conozcas el nombre de las tentadoras".

Marta Peñate, otra colaboradora, se sumaba a las críticas hacia Niko: "Igual de duro que estás siendo con Suso podrías ser con tu novia que es la que te ha hecho daño". Algo que Niko desacreditaba alegando que ella no conocía su relación de pareja tras 'La Isla'. "¿Sabes qué? Tu novia ahora está arrepentida porque no ha quedado como la novia de España que es lo que ella quería", le contestaba Marta.

Las críticas hacia Ruth

Como a su novio, le pusieron vídeos de su compañeros en el que se la tachaba de tener una "actitud falsa" y ser "muy prepotente". Ante esto, Ruth comentó que le podrían haber dicho esas cosas personalmente. María, pareja de David, le dijo a su compañera: "Ruth a ti no se te pueden decir las cosas en la cara porque no escuchabas a nadie. Además, te creías superior a todas las del grupo porque eres una prepotente [...] Lo que te pasa es que habéis ido los dos a quedar de la pareja del año y lo que habéis demostrado es que ella es una prepotente que no te valora".

"Te pica", era la única réplica que se escuchaba por parte de Niko. "A mí no, mi amor, porque a mí la gente me quiere cosa que a ella no", se defendía María. "¿Qué Niko eres? Porque te juro que te he defendido todo el programa y se me está cayendo el sombrero contigo. Tu novia estaba, cuando estaban poniendo los vídeos de tus supuestos amigos poniéndote a parir, riéndose. Parece que te quiere ver solo y en vez de cogerla con ella, la coges con todo el mundo. Tío, espabila" volvía a achacarle Marta Peñate al novio.

"La sensación que me da es que estáis once, pero que os habéis separado de todos. Estáis solos [...] Tú, Niko, no perdonas según que comentarios que han hecho pero, ¿no los perdonas tú o no los perdona Ruth? Porque Ruth también ha hecho comentarios muy feos sobre ti" les decía la presentadora. "No es que nos hemos separado de todos. Simplemente que hemos salido de ahí y nos hemos centrado en nosotros. Yo no voy a hacer una amistad falsa si no la siento", terminaba explicando Ruth.